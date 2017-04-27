От редакции
Статья опубликована в № 4311 от 27.04.2017 под заголовком: От редакции: Ветхое право

Ветхое право

Исчезновение публичной политики превратило институт президентского вето в рудимент

Владимир Путин, напомнив о своем праве отклонять законы, подчеркнул длительное бездействие президентского вето.

В среду на совещании с членами правительства Путин потребовал подготовить такой закон о сносе пятиэтажек, который гарантирует права москвичей. «Хочу сразу сказать, что ничего, что нарушает законы, действующие на сегодняшний день, и права граждан, подписано мною быть не может», – заявил он. В сущности, это парафраз формулы «президент не ошибается», и юристы могут поспорить с тем, что подписанные Путиным, например, закон Яровой или поправки в закон о митингах не нарушают прав граждан.

Тем не менее вето – процедура, которая теоретически угрожает мегапрограмме Сергея Собянина. Если вспомнить, что в публичной версии встречи с мэром Москвы Путин сам предложил расселить хрущевки, обещание теперь воспользоваться правом вето выглядит странно.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике