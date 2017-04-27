Ветхое право
- Павел Аптекарь
- / Ведомости
Владимир Путин, напомнив о своем праве отклонять законы, подчеркнул длительное бездействие президентского вето.
В среду на совещании с членами правительства Путин потребовал подготовить такой закон о сносе пятиэтажек, который гарантирует права москвичей. «Хочу сразу сказать, что ничего, что нарушает законы, действующие на сегодняшний день, и права граждан, подписано мною быть не может», – заявил он. В сущности, это парафраз формулы «президент не ошибается», и юристы могут поспорить с тем, что подписанные Путиным, например, закон Яровой или поправки в закон о митингах не нарушают прав граждан.
Тем не менее вето – процедура, которая теоретически угрожает мегапрограмме Сергея Собянина. Если вспомнить, что в публичной версии встречи с мэром Москвы Путин сам предложил расселить хрущевки, обещание теперь воспользоваться правом вето выглядит странно.
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