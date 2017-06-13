Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: Пятиэтажкам здесь не место

Москвичам не удастся оспорить в суде снос пятиэтажек Е. Разумный / Ведомости

Госдума 9 июня приняла во втором чтении законопроект о реновации абсолютным большинством голосов: «за» проголосовали 406 депутатов, «против» – два при двух воздержавшихся. Третье чтение состоится завтра, 14 июня. По сравнению с первым чтением документ был существенно переработан, было предусмотрено больше гарантий для жителей и владельцев помещений в сносимых домах.