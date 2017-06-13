Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: Пятиэтажкам здесь не место
Москвичам не удастся оспорить в суде снос пятиэтажек
Проект обещают дорабатывать уже после его принятия
- Бэла Ляув,
- Ирина Скрынник
- / Ведомости
Москвичам не удастся оспорить в суде снос пятиэтажек
Е. Разумный / Ведомости
Госдума 9 июня приняла во втором чтении законопроект о реновации абсолютным большинством голосов: «за» проголосовали 406 депутатов, «против» – два при двух воздержавшихся. Третье чтение состоится завтра, 14 июня. По сравнению с первым чтением документ был существенно переработан, было предусмотрено больше гарантий для жителей и владельцев помещений в сносимых домах.
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