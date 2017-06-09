Демократия

Стихийная акция против реновации у Госдумы

Активисты протестуют против законопроекта, второе чтение которого проходит сегодня в парламенте
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