Стихийная акция против реновации у Госдумы
Активисты протестуют против законопроекта, второе чтение которого проходит сегодня в парламенте
В Москве у здания Госдумы проходит стихийная акция против программы реновации. «Московский активист» на странице в Facebook ведет прямую трансляцию
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Сегодня, 9 июня, в Госдуме проходит второе чтение законопроекта о сносе пятиэтажек в Москве. Участники акции хотят лично обратиться к депутатам
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Полиция начала задерживать участников акции, сообщает «Русская служба ВВС». По ее данным, задержан глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин
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К Госдуме приехало около десяти сотрудников ОМОНа, они попросили активистов разойтись. В ответ участники акции начали петь гимн Москвы и выкрикивать лозунги «Это наш город» и «Собянина в отставку». Помимо Митрохина полиция задержала члена партии «Яблоко» Антона Антонова-Овсеенко
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По оценкам журналистов, в акции принимают участие около 150 человек
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