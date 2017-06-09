Стихийная акция против реновации у Госдумы

Сергей Савостьянов/ТАСС

К Госдуме приехало около десяти сотрудников ОМОНа, они попросили активистов разойтись. В ответ участники акции начали петь гимн Москвы и выкрикивать лозунги «Это наш город» и «Собянина в отставку». Помимо Митрохина полиция задержала члена партии «Яблоко» Антона Антонова-Овсеенко

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