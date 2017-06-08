159 домов выйдут из программы реновации

Активность жителей превышает показатели участия в любых выборах, которые проходили в Москве за последние десятилетия
Евгений Разумный / Ведомости
Всего с 15 мая по 7 июня проголосовали и были учтены голоса собственников и нанимателей 204 500 квартир, или 60,5% от общего количества, сообщил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. В целом большинство домов голосует однородно.
Из 4546 домов, участвующих в голосовании, в 3961 доме (87,1%) проголосовали свыше 50% квартир. Жители 4113 (90,5%) домов, включенных в списки для голосования, проголосовали за вхождение в программу. Из них в 2562 домах число проголосовавших «за» составляет 90% и более. В остальных – более 2/3 голосов от числа принявших участие в голосовании.
159 домов проголосовали «против» практически единодушно. Популярность общих собраний гораздо ниже: получено всего 17 протоколов общих собраний против участия дома в программе реновации. С другой стороны, Общественный штаб получил 256 протоколов собраний жителей домов, не вошедших в список для голосования. Эти жители предлагают включить их дома в программу.
Лишь в 268 домах на сегодня голоса жителей разделились: число квартир, проголосовавших «за», составляет от 40% до 60%, что недостаточно для поддержки программы (нет 2/3). И одновременно нет одной трети квартир «против», чтобы выйти из программы.
Активность жителей превышает показатели участия в любых выборах, которые проходили в Москве за последние десятилетия, указывает чиновник мэрии. «Проблема реновации действительно является принципиально важной для людей, и они готовы решать ее в рамках предложенных им процедур голосования», - считает он.
Результаты голосования по каждому дому публикуются и обновляются ежедневно на сайте mos.ru.
Дома, которые отбились от сноса до голосования
Е. Разумный / Ведомости
17 домов, жители которых категорически против сноса, исключили из списка голосования. Жильцы этих домов проголосовали против сноса на внеочередном собрании собственников. В список попали корпуса 1 и 2 дома 60 по ул. Октябрьская, уточнил «Ведомостям» представитель мэрии. По его словам, жильцы выступают за реконструкцию пятиэтажки без отселения. В доме 1959 года постройки комфортные условия проживания, квартиры с высокими потолками, аргументируют жильцы
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Жителей второго корпуса дома 130 на Ярославском шоссе устраивает техническое состояние жилого дома, рассказал представитель мэрии. По его данным, в 1990-1991 гг. была проведена полная реконструкция здания с заменой деревянных перекрытий на железобетонные, полностью заменили коммуникации. После реконструкции четырехэтажный дом 1938 г. был принят как новостройка, утверждают жильцы. Еще один плюс – близость к парку
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Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Несмотря на «панельное» окружение, жители дома на улице Алексея Свиридова в Фили-Давыдково выступают категорически против сноса. Это кирпичная пятиэтажка 1960 года постройки в хорошем состоянии. Из 72 квартир владельцы 60 выступили за то, чтобы выйти из списков под снос
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Юлия Гадас / Ведомости
Дом 17 на Осташковской улице выполнен по индивидуальному проекту и сдан в 1937 г. Жильцов устраивает техническое состояние дома. Квартиры в нем – с улучшенной планировкой, утверждают они
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Жители пятиэтажки по адресу Пулковская улица, дом 3, корпус 3, обратились в управу Головинского района, аргументируя отказ от сноса тем, что в доме удобная планировка и он находится в зеленой зоне. Год постройки - 1958-й
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Коллективное обращение в управу Тимирязевского района против сноса своей пятиэтажки написали владельцы квартир в доме 57 корпус 1 на Дмитровском шоссе. Дом удобный и построен по индивидуальному проекту в 1959 г.
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Жители пятиэтажки 1965 года постройки по адресу Конаковский проезд, 15, возражают против сноса, об этом они написали в обращении на имя мэра Москвы. Кирпичный дом находится поблизости от станции метро и в то же время в зеленой зоне. В нем удобная планировка
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Категорически против сноса выступили и жители четырехэтажного дома в Выхино-Жулебино, расположенного по адресу улица Чугунные Ворота, дом 7, корпус 2. Кирпичный дом находится рядом с лесопарком, в нем комфортно, высокие потолки, аргументируют жильцы
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Против сноса владельцы квартир трехэтажного дома по адресу Упорный переулок, д. 6/8, в Лефортово. По их словам, дом, построенный в 1951 г., в удовлетворительном состоянии, стены кирпичные, а перекрытия дубовые. Высота потолков – 2,8 м, в доме есть бомбоубежище, дворовая территория обустроена, много парковочных мест. По словам представителя мэрии, от владельцев квартир поступило письмо об отказе от работ по капитальному ремонту, запланированному на 2018-2020 гг.
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Владельцы квартир пятиэтажки 1931 года постройки по адресу ул. Малая Тульская, д. 2/1, корп. 21 и 22, ждут проведения капитального ремонта и утверждают, что большинство жилых помещений в собственности и с хорошим ремонтом. Люди специально покупали квартиры в сталинском доме, говорят жильцы
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Жители дома 4 на ул. Лобанова против сноса, так как в 2007 г. уже был проведен капитальный ремонт. В пользу мнения жителей пятиэтажки 1957 года постройки говорят полутораметровые кирпичные стены и железобетонные перекрытия
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Владельцы квартир в пятиэтажках по адресу Полесский проезд, д. 6, к. 1 и д. 10, категорически против сноса, так как их дома 1966 г. не аварийные. В их пользу удобное месторасположение, недавно сделанный капитальный ремонт фасада и кровли