159 домов выйдут из программы реновации

Активность жителей превышает показатели участия в любых выборах, которые проходили в Москве за последние десятилетия Евгений Разумный / Ведомости

Всего с 15 мая по 7 июня проголосовали и были учтены голоса собственников и нанимателей 204 500 квартир, или 60,5% от общего количества, сообщил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. В целом большинство домов голосует однородно.

Из 4546 домов, участвующих в голосовании, в 3961 доме (87,1%) проголосовали свыше 50% квартир. Жители 4113 (90,5%) домов, включенных в списки для голосования, проголосовали за вхождение в программу. Из них в 2562 домах число проголосовавших «за» составляет 90% и более. В остальных – более 2/3 голосов от числа принявших участие в голосовании.

159 домов проголосовали «против» практически единодушно. Популярность общих собраний гораздо ниже: получено всего 17 протоколов общих собраний против участия дома в программе реновации. С другой стороны, Общественный штаб получил 256 протоколов собраний жителей домов, не вошедших в список для голосования. Эти жители предлагают включить их дома в программу.

Лишь в 268 домах на сегодня голоса жителей разделились: число квартир, проголосовавших «за», составляет от 40% до 60%, что недостаточно для поддержки программы (нет 2/3). И одновременно нет одной трети квартир «против», чтобы выйти из программы.

Из 4546 домов, участвующих в голосовании, – ни одного жителя не проголосовало лишь в шести домах. Еще в 21 доме число проголосовавших – менее 30% от общего количества квартир.

Активность жителей превышает показатели участия в любых выборах, которые проходили в Москве за последние десятилетия, указывает чиновник мэрии. «Проблема реновации действительно является принципиально важной для людей, и они готовы решать ее в рамках предложенных им процедур голосования», - считает он.

Результаты голосования по каждому дому публикуются и обновляются ежедневно на сайте mos.ru.

Дома, которые отбились от сноса до голосования