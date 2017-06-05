От редакции
Статья опубликована в № 4335 от 05.06.2017 под заголовком: От редакции: Новости сноса

Программа реновации доверия

Московские власти идут на уступки горожанам

Кризис доверия власти и общества, глубину которого в очередной раз продемонстрировало обсуждение московской реновации, едва ли преодолим быстро и одними только словами. Отсутствие общественного контроля за ходом голосования и изменчивость правил подведения итогов оставляет задел для последующих конфликтов.

На прошлой неделе Сергей Собянин подписал постановление, меняющее порядок учета голосов молчунов – владельцев и нанимателей квартир, которые никак не обозначили свое мнение по вопросу сноса их дома в ходе голосования на портале «Активный гражданин». Ранее утвержденный порядок предполагал, что все они будут автоматически зачтены как голоса «за» – что в условиях невысокой пока активности предсказуемо сводило на нет попытки сопротивления тех, кто программу сноса не поддерживает. В новой версии правил голоса молчунов будут поделены пропорционально результатам голосования не молчунов. Порога явки – минимально достаточного процента голосовавших для признания голосования легитимным и состоявшимся – как не было, так и нет.

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