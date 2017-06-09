СПЧ предлагает отложить принятие закона о реновации

Правозащитники предлагают отложить принятие закона о реновации, чтобы не усиливать социальную напряженность перед выборами Е. Разумный / Ведомости

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте предложил перенести принятие законопроекта о реновации как минимум на полгода, чтобы не усиливать социальную напряженность в преддверии президентских выборов. Об этом говорится в экспертном заключении президиума СПЧ на законопроект. Правозащитники отмечают, что в целом идею законопроекта поддерживают, но только если он будет реализован за счет внебюджетных средств и распространится на все регионы, где есть аварийное и предаварийное жилье. Город, не выполнив социальные обязательства в отношении очередников и жителей не пригодных для проживания домов, выделяет деньги на реновацию, что является «социальной безответственностью», говорится в заключении.

В документе перечислены и другие претензии. Под снос идут дома при отсутствии объективных оснований; необоснованно используется только один способ реновации – снос; процедура голосования не регламентирована и нарушает право частной собственности и неприкосновенность жилища. К тому же условия, в которых будут жить переселенцы, и гарантии получения жилья только начали обсуждаться, подчеркивает СПЧ. Кроме того, документ содержит положения, позволяющие не соблюдать требования технических регламентов, что негативно отразится на безопасности, не ясно также, кто будет нести ответственность перед гражданами в случае неисполнения фондом содействия реновации своих обязательств.

Не только снос В СПЧ обратились более 30 инициативных групп жителей, готовых провести реконструкцию своих домов, например надстройку этажей. Поэтому СПЧ предлагает создать в Москве штаб по разработке и реализации программы реконструкции жилищного фонда.

Перед вторым чтением, которое пройдет в пятницу, законопроект был существенно переработан – учтено 90% из 144 поправок, поступивших в комитет Госдумы по строительству, сообщил во вторник его председатель Евгений Москвичев. А мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 88% проголосовавших жителей пятиэтажек поддержали участие их домов в программе.

СПЧ решил дать заключение именно ко второму чтению, поскольку проект и так многие критиковали (например, президентский Совет по кодификации законодательства), но в СПЧ хотели дождаться поправок, поясняет зампред СПЧ Евгений Бобров. По его словам, реновацию члены СПЧ дважды обсуждали с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко и тот говорил, что риски законопроекта могут быть сняты поправками правительства и депутатов. Поэтому СПЧ в своем заключении проанализировал и правительственные поправки, говорит Бобров: «Проблемы закона пытаются камуфлировать, например относя решение некоторых вопросов к компетенции Москвы либо устанавливая странное правовое регулирование. Мы предложили проработать закон тщательнее, ведь сейчас даже голосование нелегитимно – все-таки сначала надо установить правила, а потом по ним играть».

Пока проигравших от закона нет, он изменен до неузнаваемости и теперь все могут сделать вид, что это их заслуга, что законопроект «стал почти хорошим», считает политолог Михаил Виноградов: «Если будет отсутствовать политический консенсус или появится желание подергать за усы московскую мэрию – например, в случае новой волны общественного негатива, – то заключение СПЧ наряду с другими замечаниями можно использовать, чтобы оттянуть программу и показать, что у мэрии нет контрольного пакета по принятию подобных решений. А если политически вопрос будет продавлен, то претензий не заметят».