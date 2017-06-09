Что изменилось в законопроекте о реновации
- Мария Соловиченко
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Сегодня Госдума во втором чтении рассматривает закон «О реновации». В проект внесены десятки поправок, которые, как считают в Госдуме, должны защитить участников программы. Поправки были одобрены профильным комитетом в начале июня. Они затронули и наиболее важные вопросы, касающиеся самих граждан и их собственности. Это право выбора, право равнозначности и равноценности или денежной компенсации и многое другое. Также в документе вводится определение термина «реновация», первая редакция законопроекта его не предусматривала. Теперь под «реновацией» законодательно понимается «замена не подлежащего сохранению жилищного фонда путем его сноса и капитального жилищного и иного строительства на высвобождаемой территории». Несколько поправок будут внесены в Госдуму «с голоса» (дополнительные поправки, которые предлагают депутаты во время чтения и уже после одобрения комитетом). О том, какую работу проделали законодатели, говорит и тот факт, что ко второму чтению текст законопроекта увеличился вдвое – с 33 до 68 страниц.
Однако, несмотря на это, законопроект продолжает вызывать противоречивую реакцию граждан: накануне слушаний в Госдуме в Москве проходят массовые стихийные митинги москвичей, выступающих против принятия законопроекта. 14 мая прошел санкционированный митинг против закона о реновации, который собрал в разы больше москвичей, чем было заявлено. Однако те жители пятиэтажек, дома которых оказались в предварительном списке под снос, в целом скорее за участие в программе. Из 4500 домов отказаться от переселения решили жители около 200 домов. Остальные — за снос.
Основные изменения законопроекта
|Было
|Стало
|1.
|В перечень домов под снос «могут быть включены многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения», а также дома, «аналогичные им по своим характеристикам конструктивных элементов»
|В перечень домов под снос могут войти дома, разработанные и построенные в период с 1957 по 1968 г. При этом высота домов не должна превышать 9 этажей
|2.
|В обмен на жилье в сносимом доме собственнку предлагалось равнозначное жилье (квартира не меньшей площади)
|В обмен на жилье в сносимом доме гражданам передается в собственность «как минимум, равноценное» жилье (квартира не меньшей стоимости либо соответствующая денежная компенсация)
|3.
|Законопроект не предусматривал содействия гражданам при переселении
|Устанавливаются категории граждан, «которым при реализации программы реновации оказывается содействие в организации и осуществлении переселения»
|4.
|Не было законодательного определения «реновации»
|Появилось определение «реновации», правда пока оно распространяется только на Москву. «Под «реновацией» жилищного фонда в городе Москве понимается совокупность мероприятий, осуществляемых в целях предотвращения формирования аварийного жилищного фонда», а также «обеспечения устойчивого развития жилых территорий, создания благоприятной среды жизнедеятельности, общественных пространств и благоустройства территории»
|5.
|Не называлось число собственников квартир, которые должны проголосовать за или против участия дома в программе реновации
|Чтобы попасть в программу реновации, «за» должны высказаться не менее 2/3 собственников, а также нанимателей (по договору социального найма) жилья
|6.
|Отсутствовал механизм входа и выхода домов из программы реновации
|Законопроект дает возможность гражданам передумать несколько раз. После включения дома в перечень о сносе собственники вправе отказаться от него. Для этого достаточно «не менее 1/3 голосов плюс один голос от общего числа голосов собственников и нанимателей помещений». Голосовать «против» граждане должны на общем собрании собственников. После исключения дома из программы его снова можно туда включить. Для этого 2/3 собственников или нанимателей жилья по соцнайму должны проголосовать «за» на общем собрании собственников. Но при этом дом снова войдет «не ранее чем через пять лет после исключения либо ранее при условии согласия уполномоченного органа города Москвы»
|7.
|Не уточнялись правила входа в программу аварийных домов
|Аварийный дом, признанный таковым в установленном порядке и подлежащим сносу, включат в программу реновации без учета голосов собственников жилья
|8.
|Порядок голосования собственников и нанимателей квартир при первичном включении дома в список на снос не определен
|Москва наделяется полномочиями устанавливать «порядок голосования, в том числе порядок подсчета голосов собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме»
|9.
|Не определен статус голосов тех граждан, которые оказались «молчунами» и не проголосовали
|Голоса «молчунов» распределяются пропорционально между проголосавшими «за» и «против»
|10.
|Законопроект не обязывал обеспечивать дома для переселенцев социальной, транспортной и иной инфраструктурой
|Территория, предназначенная для строительства домов для переселенцев, «должна быть обеспечена объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования, нормативами градостроительного проектирования»
|12.
|Москва могла по собственному усмотрению отступать от норм санитарной и пожарной безопасности
|Пункт исключен
|13.
|Собственники нежилых помещений в домах под снос не получали равноценной компенсации
|В новой редакции нежилые помещения подлежат изъятию для государственных нужд города Москвы в порядке, установленном Земельным кодексом, то есть с компенсацией рыночной стоимости