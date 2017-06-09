Что изменилось в законопроекте о реновации

Несмотря на десятки поправок, законопроект продолжает вызывать противоречивую реакцию граждан Максим Стулов / Ведомости

Сегодня Госдума во втором чтении рассматривает закон «О реновации». В проект внесены десятки поправок, которые, как считают в Госдуме, должны защитить участников программы. Поправки были одобрены профильным комитетом в начале июня. Они затронули и наиболее важные вопросы, касающиеся самих граждан и их собственности. Это право выбора, право равнозначности и равноценности или денежной компенсации и многое другое. Также в документе вводится определение термина «реновация», первая редакция законопроекта его не предусматривала. Теперь под «реновацией» законодательно понимается «замена не подлежащего сохранению жилищного фонда путем его сноса и капитального жилищного и иного строительства на высвобождаемой территории». Несколько поправок будут внесены в Госдуму «с голоса» (дополнительные поправки, которые предлагают депутаты во время чтения и уже после одобрения комитетом). О том, какую работу проделали законодатели, говорит и тот факт, что ко второму чтению текст законопроекта увеличился вдвое – с 33 до 68 страниц.

Однако, несмотря на это, законопроект продолжает вызывать противоречивую реакцию граждан: накануне слушаний в Госдуме в Москве проходят массовые стихийные митинги москвичей, выступающих против принятия законопроекта. 14 мая прошел санкционированный митинг против закона о реновации, который собрал в разы больше москвичей, чем было заявлено. Однако те жители пятиэтажек, дома которых оказались в предварительном списке под снос, в целом скорее за участие в программе. Из 4500 домов отказаться от переселения решили жители около 200 домов. Остальные — за снос.