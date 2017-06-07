Володин предложил Думе увязать состояние дома с его включением в программу реновации

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам обсудить в ближайшие дни и включить в законопроект о реновации поправку, которая бы увязывала техническое состояние дома и участие в программе реновации. Его цитирует ТАСС. После принятия этой поправки дома в тяжелом состоянии с высоким техническим износом можно будет раньше включать в программу, а дома, которые имеют небольшой технический износ, можно будет ставить позже, объяснил он. По мнению спикера, тогда график сносов будет формироваться справедливо и системно. «Будет понятно, почему один дом разбирают уже в этом году и людей переселяют, а другой будут разбирать через 10-12-15 лет», - добавил он.

9 июня Госдума должна рассмотреть законопроект о реновации во втором чтении.