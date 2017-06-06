Около 100 домов исключены из списка проекта реновации

Жители около 100 домов в Москве проголосовали против включения их дома в проект программы реновации жилья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Есть ряд домов - около сотни, которые голосуют против, и мы адреса этих домов вывешиваем на портале. Можно зайти, посмотреть. Если более трети жителей проголосовали против, мы автоматически выключаем этот дом из проекта реновации и не собираемся к нему прикасаться - живите спокойно, никто вас тревожить не будет», - сказал мэр в ходе парламентских слушаний по программе реновации в Госдуме.

Однако Собянин подчеркнул, что подавляющее число жителей поддерживают программу.

Сегодня в Госдуме прошли открытые слушания по законопроекту о реновации. Мэр Собянин заявил, что программу поддержали 88% проголосовавших жителей этих домов. Второе чтение законопроекта назначено на 9 июня.