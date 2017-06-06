Собянин: 88% проголосовавших поддержали реновацию

Московский мэр поблагодарил городское сообщество, включившееся в процесс Антон Новодережкин/ТАСС

В среднем 88% проголосовавших жителей пятиэтажек поддержали участие их домов в программе реновации, заявил мэр столицы Сергей Собянин на публичных слушаниях по реновации, проходящих сегодня в Госдуме.

Московский мэр поблагодарил городское сообщество, включившееся в процесс. «Дискуссия не оставила равнодушным никого, она коснулась жителей всей Москвы - их волнуют транспортные вопросы, экологические», - отметил Собянин. Дискуссию он назвал «сложной, бодрой, активной». По его мнению, новая программа реновации будет значительно лучше предыдущей, которая шла 20 лет.

Из зала Собянина спросили: «У нас 18 домов по чешскому законопроекту для спецсостава, мы не хрущевки. Почему вами не были предоставлены документы о техническом состоянии домов?» Собянин ответил: «Мы приняли решение о том, что будем расселять бывшие общежития и коммуналки, это сложный вопрос, и изначально мы не включали их в перечень. Но мы приняли решение, что бывшие общежития и коммуналки могут принять такие решения, и сегодня более 200 таких домов уже приняли решение».

Другой вопрос «В каком документе указан вопрос о расселении коммуналок?» На это Собянин сказал, что их жителям предоставляется отдельная квартира, что улучшает жилищные условия.

300 площадок

Отвечая на вопрос жителей в ходе парламентских слушаний, Собянин рассказал , что мэрия ведет дискуссию с жителями о том, где должен быть «стартовый» (с него должно начинаться переселение) дом: «Сегодня подобрано около 300 площадок, вся программа рассчитана путем волнового переселения. Мы не можем опубликовать его, пока не принят закон. Мы берем стартовый дом и постепенно приближаемся к вашему кварталу».

Выслушав одно из предложений выступающего жителя, Собянин пообещал создать общественный комитет по надзору за ходом строительства новых домов, чтобы это была «максимально прозрачная процедура».

«Процедура включения дома в список на голосования абсолютно непрозрачная, мы не можем получить ни одного документа, на основании которого включают дома. Процедура включения волюнтаристская», - заявил другой житель. Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев ответил, что попадают дома 1957-1968 гг. и это прописано в федеральном законе.

Смерть и возрождение законопроекта

Во время парламентских слушаний по реновации с участием жителей пятиэтажек первыми выступали руководители профильных комитетов. Председатель комитета по транспорту Евгений Москвичев («Единая Россия») подчеркнул, что уже урегулирован самый главный вопрос, звучащий чаще всего: наличие у граждан права выбора. Он отметил, что комитетами было учтено 90 поправок из 144. «Самое главное – защита законных прав граждан, в этом отношении законопроект полностью переработан, нами предусмотрен механизм исключения дома из программы, наниматель жилья также имеет право голосовать, собственник может получить равнозначное или равноценное размещение, которое возмещает стоимость имущества в доме. Предоставление жилья возможно только в том же районе, новое жилье будет предоставлено с ремонтом, мы прописали необходимость всех инфраструктурных объектов в переселяемых районах», - перечислил поправки депутат.

В редакции второго чтения приоритет у Конституции, федерального и регионального законодательства. Все противоречия, по мнению единоросса, сняты. Комитет рекомендовал рассмотреть проект во втором чтении 9 июня и единогласно проголосовал за это решение сегодня утром, заявил депутат. «Мы сделали все возможное, чтобы закон был выверен. Уверены, что столица преобразится», - заключил он.

«То, что есть в этом законопроекте, касается тех домов, которые непригодны для жизни. Первый принцип ее реализации – добровольность, согласие собственников. Второй принцип – дополнительные гарантии по сравнению с тем, что есть в федеральном законодательстве. И наконец, экономика, нецелесообразность вложения средств в ремонт и при этом никаких гарантий, что дом проживет необходимые 20-25 лет до следующего капремонта», - отметила председатель комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская.

Хованская призвала жителей вставать на кадастровый учет, так как стоимость жилого участка иногда превышает стоимость помещения. «Мы анализировали практику Верховного суда при поправках: в программу входит не только стоимость земли, но и компенсация за непроведенный капремонт», - считает Хованская. «Сейчас все недовольные ссылаются на первый проект, но он уже умер», - заключила она.

Председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников рассказал, что все поправки обсуждались с Москвой и конфронтации или противоречий не было, «была дискуссия». По его словам, укрепили вопросы достоверности госреестра, урегулировали вопрос о равнозначности и равноценности. Председатель комитета по собственности Николай Николаев заявил, что все будет регулироваться в рамках федерального, а не регионального законодательства. Программа не затронет нежилые объекты по соседству, чего опасались предприниматели. Поправки полностью защищают предпринимателей в пятиэтажках: по аналогии с гражданами они смогут голосовать, если идет речь о невключении в программу. «Мы увидим улыбки на лицах граждан, получающих новые квартиры», - заключил Николаев.

Жители просят отдельную программу реконструкции

«Ни о какой добровольности речи не идет, проведение собрания собственников блокировалось управой, на общем собрании представители управы называли организаторов провокаторами. Нам предлагается переезжать в панельный дом вместо блочного, многоэтажный муравейник с низкокачественной отделкой, без парковой зоны», - высказала опасения одна из жительниц. Собянин ответил, что никаких конкретных домов, пока закон не принят, быть не может: «Нет ни одного дома, который был бы включен в программу. Я мэр города, я стою перед вами, такого не будет».

Володин посоветовал приглашать на собрания избранных в Госдуму депутатов. Еще один житель заявил, что программа пугает с точки зрения ухудшающейся окружающей среды: «Мы видим, как сейчас строят, мы живем в зеленых уютных двориках пятиэтажек, это блочные дома. Почему реновация не подразумевает реконструкцию, а сразу снос?». Некоторые жители после этих выступлений благодарили мэрию и просили включить дома в программу как можно скорее. «Может быть, процент износа положить в основу первоочередности», - предложил Володин. «Где хуже техническое состояние дома, там активнее жители «за». Речь идет о том, чтобы быстрее реализовать программу в таких домах», - согласился Собянин.

Один из жителей Свиблово спросил, может ли быть новостройка быть такой же зеленой, как двор его пятиэтажки, включенной в программу сноса. «У нас по Конституции гарантируется неприкосновенность частной собственности каждого человека», - напомнил он. Житель предложил решать вопросы с теми, где 100 % жителей выступают за снос. «Никто не знает аварийного износа наших домов, никаких документов нет. Давайте информировать людей: нет информации о стартовых площадках, аварийности дома», - пожаловался житель Свиблово. Собянин в ответ заявил, что зеленые насаждения не должны уменьшаться и есть соответствующая городская программа по паркам.

СМИ публикуют фотографии выступающих на митингах против реновации, это очевидно всем, заявила еще одна из жительниц на слушаниях Госдумы по реновации. «Износ нашего дома - 38%, пятиэтажка кирпичного типа. Эта программа пройдется танком по судьбам людей, которые не хотят реновации. Подумайте о программе реконструции для отдельных домов. Сейчас нас этим законом хоронят, мы же не готовим похороны в 30 лет», - заявила жительница.