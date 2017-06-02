Мэрия Москвы не будет считать молчунов сторонниками реновации

Москва старается, чтобы тот, кого коснется программа реновации, не смог безучастно наблюдать за собственной судьбой Александр Щербак / ТАСС

Московские власти решили изменить порядок подсчета при голосовании жителей пятиэтажек об участии в программе реновации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Сейчас молчуны (жители, воздержавшиеся от голосования) считаются голосовавшими за снос.

Но практика показала, продолжал мэр, что этот порядок нужно уточнить, и привел пример – в голосовании приняли участие жители 30% квартир: 15% – «за», 15% – «против». Если голоса молчунов свалить в одну корзину, «за» будет 85%. «Так подводить итоги голосования, честно говоря, рука не поднимается», – признался Собянин. Мэрия решила учитывать голоса молчунов пропорционально голосам жителей, поданным за или против включения дома в программу.

Решение мэрии автоматически считать молчунов сторонниками реновации было одной из главных мишеней критиков программы. Большинство других проблем урегулировано либо городским законом, либо поправками к федеральному законопроекту, но порядок голосования (продлится до 15 июня) не менялся. «Мы волновались, как пойдет голосование, но теперь видим, что люди реально поддерживают программу. Поэтому мы решили дать шанс колеблющимся или присоединиться, или выйти», – говорит человек, близкий к мэрии. Другой человек, близкий к мэрии, признавал, что изначально позиция Москвы была жесткой, после протестов они начали мониторить ситуацию, следить за проблемными моментами и по возможности сразу на них реагировать.

Инициатива московского мэра понятна: с голосами молчунов действительно нужно было что-то сделать, говорит первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ, единоросс Александр Сидякин: «Можно было бы подумать над тем, чтобы установить какой-то кворум, которого надо обязательно добиться: например, что принять участие в опросе должно 50% [собственников] плюс 1 голос».

Если в голосовании не участвовало больше собственников, чем участвовало, тогда не совсем правильно считать результат голосования мнением дома, согласен человек, близкий к руководству Госдумы.

Позиция, на которую можно ориентироваться, – голоса более половины жильцов, констатирует он.

Пропорциональный подсчет молчунов не сделает реновацию более справедливой, полагает одна из активисток движения против реновации, жительница Савеловского района Кэри Гуггенбергер. По ее мнению, если человек не проголосовал за снос дома, то это по умолчанию «против». «Это будет не более справедливой мерой, а законной, человек обязан дать согласие на переселение», – настаивает Гуггенбергер и напоминает о статье 157.1 Гражданского кодекса, согласно которой молчание не считается согласием на совершение сделки, за исключением случаев, установленных законом.

По состоянию на 1 июня отказались от участия в программе жители 70 московских пятиэтажек, сообщил в четверг представитель общественного штаба по контролю за реновацией Павел Данилин: «Из 167 домов, где высказалось не менее 50% граждан, за выход из программы проголосовало 67 домов. Еще у нас есть три дома, которые проголосовали по протоколам [общих собраний жильцов]» (цитата по «Интерфаксу»). По словам другого представителя штаба, Александра Козлова, всего проголосовало уже 47% жителей домов, внесенных в список программы: «На прошлой неделе проголосовало 33%. Есть дома, где высказалось уже две трети жителей, есть дома, где проголосовало не менее 50% жителей». В целом за реновацию выступает 90% всех голосующих, уверяет Козлов: «Эта цифра не меняется с начала голосования. У нас еще есть 11 «домов-молчунов», которые пока не высказались».

Несмотря на то что рациональная основа для антиреновационного протеста снижается, общая эмоция уже сформировалась, полагает политолог Михаил Виноградов. Это неплохо, что мэрия идет на уступки, но московские власти их девальвировали одновременными заявлениями, что 90% граждан голосуют «за» и нужно максимально ускорить процесс, говорит эксперт: «У сторонников и противников реновации возникает ощущение, что мэрия – не беспристрастный судья и не проводник интересов москвичей, у которых нет общего мнения, а все-таки лоббист реновации». Многие важные нюансы до сих пор остаются непонятными: например, не были опубликованы итоги проведенного мэрией апрельского опроса, напоминает Виноградов. Пропорциональный учет молчунов – рациональное решение, не стоит настаивать на наиболее экстремальных позициях, но слова о всеобщем принятии реновации это рациональное решение размывают, полагает он: «Если бы это было одним пакетом в московском законе, то это выглядело бы более системно, не как признак растерянности».