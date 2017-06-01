Собянин рассказал, как изменятся правила голосования по программе реновации

Московские власти внесут изменения в порядок проведения голосования жителей домов, которые могут принять участие в программе реновации. Теперь голоса молчунов будут учитываться пропорционально голосам, поданным «за» или «против», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«По уточненному порядку голоса молчунов будут учитываться пропорционально голосам других жителей, поданным за или против включения дома в проект программы реновации. У тех жителей пятиэтажек, которые пока не приняли участия в голосовании и не хотят передоверять судьбу своего дома другим, есть еще две недели для того, чтобы высказать свое личное мнение за или против включения своего дома в проект программы реновации», - сказал он.

По настоящим правилам молчуны засчитываются как проголосовавшие за снос дома, напомнил Собянин. Однако это правило мешает правильно посчитать голоса в домах с низкой явкой. «Например, в голосовании приняли участие жители 30% квартир: 15% – "за", 15% – "против". Если голоса молчунов свалить в одну корзину, получим уровень поддержки "за" 85%. Так подводить итоги голосования, честно говоря, рука не поднимается. Поэтому, еще раз посоветовавшись с экспертами, членами Общественной палаты, депутатами, мы внесем изменения в порядок проведения голосования», - сказал Собянин.