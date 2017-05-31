С реновацией Москва справится без помощи иностранных девелоперов

Москва не собирается привлекать иностранные строительные компании к работе по программе реновации. Это ТАСС сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, в участии иностранцев нет никакого смысла. «В московском регионе - Москве и Подмосковье - в год вводится порядка 20 млн кв. м недвижимости. На пике программы реновации будет строиться около 3 млн в год. Такие объемы абсолютно по плечу тем мощностям, которые у нас есть», - сказал он. Его спросили, есть ли риск, что российские девелоперы не справятся с объемом строительства.

К российским строителям будут предъявляться высокие требования, предупредил Собянин. «Мы в городе запретили строить панельное жилье старых серий. И для этой программы будут использоваться либо монолитные дома, либо панели последних современных конструкций, трехслойные, энергоэффективные. Дома будут с хорошим дизайном, с лифтами и приспособленные для маломобильных граждан», - сказал он.