Власти Москвы рассказали, кто станет оператором программы реновации

Руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что оператором программы реновации станет специально созданный фонд. «Уже в этом году будет создан Фонд содействия реновации, учредителем которого выступит наш департамент», - сказал Бочкарев.

Фонд будет выполнять функции застройщика: оформлять земельные участки, заказывать разработку проектов и проводить торги на выбор подрядчиков на строительство. В будущем фонд сможет продавать излишки построенного по программе жилья, но не востребованного переселенцами.

«Для нас важно переселить людей из ветхих домов, а продажи – это будет в будущем», – добавил Бочкарев. По его словам, сегодня рано говорить о численности сотрудников Фонда и его годовом бюджете.