В Москве прошел митинг против реновации

На Суворовской площади в Москве прошел так называемый марш против градостроительного произвола. Акция против сноса пятиэтажек была согласованна с властями.

По подсчетам московского ГУ МВД, в марше приняли участие около 1000 человек. «Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Волонтеры Mob Counter начитали 1150 человек. «По нашим окончательным подсчетам, на акцию за права москвичей пришло 1150 человек», — говорится в сообщении организации в Twitter. Организаторы заявили 1500 участников.

Многие пришли на митинг с плакатами: «Нет сносу Конституции», «Реновацию власти!», «Не сносите, да не сносимы будите», «50 оттенков реновации» и другими.