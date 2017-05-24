Дума и правительство ускоряют принятие законопроекта о пятиэтажках

Если законопроект о пятиэтажках будет одобрен в нынешнем виде, сроки строительства значительно сократятся Евгений Разумный / Ведомости

Аппарат правительства России направил в Госдуму поправки в законопроект о реновации жилья в Москве. В первом чтении документ был принят 20 апреля и вызвал протесты москвичей и нарекания экспертов. Президент Владимир Путин даже пригрозил не подписывать законопроект, если он не будет гарантировать права москвичей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить второе чтение на 5 июля.

Но неожиданно Госдума решила провести второе чтение уже 9 июня. Срок внесения поправок был сокращен из-за телефонного разговора Володина с Путиным, знает депутат – член совета Думы. Люди участвуют в голосовании, объясняет он, им важно понимать, в какой редакции – с учетом поправок, защищающих их права, – будет принят федеральный закон. На вопрос, просил ли Путин Володина ускорить рассмотрение законопроекта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил.

«Ведомости» ознакомились с поправками аппарата правительства. В их разработке участвовала Москва – в начале мая мэр Сергей Собянин направил в правительство свои предложения. Поправки повысят гарантии защиты прав граждан при реновации (см. врез), комментирует их близкий к правительству человек, в этом они похожи на московский закон о гарантиях.

В части, касающейся регулирования градостроительных и земельных отношений, положения действующего законопроекта сохранились. Правительство предлагает оставить московским властям возможность обходить правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые вступят в силу 1 июля 2017 г. ПЗЗ регламентируют застройку каждого квартала, править их можно только после публичных слушаний через Мосгордуму.

Кому что можно В программу реновации может войти дом, две трети жителей которого проголосовали «за» двумя третями голосов. На любой стадии (до первого договора на новое жилье) общее собрание собственников может решить выйти из программы. У собственника квартиры будет возможность получить равноценное или равнозначное жилье, а за дополнительную плату – жилье большей площади и (или) с большим количеством комнат. Исключаются все прежние ограничения на судебную защиту. Нежилые помещения предлагается изымать для госнужд в общем порядке.

Готовить документы на планировку территории можно будет, не учитывая ранее утвержденных документов и установленных земельным законодательством России требований к участкам. Если власти решат застроить территорию не так, как регламентировали ПЗЗ, изменения в ПЗЗ будут утверждаться одновременно с документами о планировке территории. Документация о планировке территории может быть утверждена, даже если в соответствии с ПЗЗ комплексная застройка не планируется. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) и разрешение на строительство могут быть выданы без определения границ участка и постановки его на кадастровый учет. Поправками исключено право правительства Москвы в некоторых случаях не проводить публичных слушаний.

Поправки также ограничивают возможность властей отступать от технических регламентов и правил, в том числе санитарно-эпидемиологических и пожарных. Данная статья «слишком расплывчато» говорит об особенностях применения требований национальных стандартов и сводов правил и позволяет принимать отдельные национальные стандарты и своды правил, считает директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Анастасия Рагулина.

Значительно расширены нормы, определяющие статус Фонда содействия реновации: указаны цели его деятельности, функции и источники финансирования; определены все органы (попечительский совет, совет, гендиректор, ревизионная комиссия), установлена их компетенция. Фонд сможет заняться покупкой и продажей недвижимости, а также строительной деятельностью. Поправки предусматривают, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения фондом своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве ответственность будет нести город. По сути, на рынке появится государственный девелопер, а его деятельность может стать дополнительной финансовой нагрузкой на бюджет города, предупреждает Рагулина.

Если предлагаемые изменения будут приняты, то это упростит процедуру и ускорит сроки строительства новых объектов почти вдвое, считает Рагулина. Законопроект как раз для этого и задумывался. Он необходим в основном для ускорения процессов строительства, объясняли московские чиновники: чтобы построить дом, необходимо 3–3,5 года, а для масштабной программы реновации необходимы другие механизмы. Сегодня идет голосование по 4546 пятиэтажкам общей площадью около 15 млн кв. м. Для их расселения нужно построить, по разным оценкам, от 18 млн до 20 млн кв. м. Представитель мэрии вчера не стал комментировать поправки правительства.

На прошлой неделе первый пакет поправок в федеральный закон внесли и депутаты четырех фракций Госдумы – они касаются только гарантий для граждан. Поправки правительства во многом схожи с депутатскими, но есть отличие в подходах – например, депутаты по-другому представляют себе положение о фонде, считая, что в нем есть коррупционные риски, сообщил «Ведомостям» сотрудник аппарата Госдумы. Второй пакет депутатских поправок, по его словам, уже готов, но пока не обсуждался и не согласован.