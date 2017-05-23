Поправки в законопроект о пятиэтажках внесло правительство

Жителей пятиэтажек защитят со всех сторон Е. Разумный / Ведомости

Аппарат правительства России направил в Государственную думу свои поправки в законопроект по реновации пятиэтажного фонда в Москве, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к Белому дому и столичной мэрии. Сотрудник аппарата

Программа по реновации пятиэтажек стартовала в конце февраля, а законопроект был принят в первом чтении 20 апреля. Он вызвал протесты москвичей и нарекания экспертов, Владимир Путин даже пригрозил не подписывать законопроект, если он не будет гарантировать права москвичей. В результате в мае Москва приняла и столичный закон - о дополнительных гарантиях владельцам квартир и нежилых помещений при сносе старых пятиэтажек. На прошлой неделе свой пакет поправок в федеральный закон внесли депутаты всех четырех фракций Госдумы.

«Ведомостям» удалось ознакомиться с поправками аппарата правительства России. Перечень предложений по доработке законопроекта направлен на повышение гарантий защиты прав и интересов граждан при реновации, комментирует его близкий к правительству человек.

Мнение жителей

В части защиты прав граждан поправки правительства схожи с положениями московского закона о гарантиях. В программу реновации может войти дом, жители которого двумя третями голосов в ходе голосования поддержали включение их дома в проект программы. Сейчас в Москве проходит голосование по участию в программе 4546 домов, голосование продлится до 15 июня. На любой стадии программы (до заключения первого договора на новое жилое помещение) общее собрание собственников может принять решение о прекращении участия в ней.

Защита прав

У собственника квартиры будет возможность получить на выбор равноценное или равнозначное жилье. Равноценная компенсация может быть предоставлена либо в натуральной (равноценное жилье), либо в денежной форме (рыночная стоимость). Все жители переселяемых домов, за исключением Зеленограда и присоединенных территорий, будут переселены только в границах своего района.

Дополнительно закрепляется норма, что никто не будет выселен из своего жилья без получения новой квартиры (переход права собственности невозможен без подписания акта приемки-передачи в отношении предоставляемой гражданину квартиры). Раньше эта норма не была прописана.

Наниматели жилых помещений по договорам социального найма (неприватизированных квартир) могут выбирать, получить ли новую квартиру в собственность или сохранить социальный наем.

Очередники могут улучшить свои жилищные условия по норме предоставления - не менее 18 кв. м на человека. Если же предлагаемый вариант не устраивает, то очереднику предоставляется равнозначное жилье, а он остается на учете в общем порядке.

Также предусматривается возможность приобретения жилого помещения большей площади и (или) с большим количеством комнат. Жителю придется доплатить за разницу, это можно сделать в том числе за счет средств материнского капитала, жилищных субсидий, государственных жилищных сертификатов.

Право на суд

Из законопроекта исключаются все ранее установленные ограничения на судебную защиту: исключены положения о немедленном вступлении в силу судебных решений о переселении граждан; граждане вправе обжаловать как само решение о реновации, так и равнозначность предоставляемого жилого помещения или равноценность предоставляемого возмещения в денежной или натуральной форме.

Дополнительные гарантии

Квартиры должны иметь улучшенную отделку, а территории благоустроены. Если квартира в ипотеке, то предлагается норма о замене предмета ипотеки (старой квартиры на новую) с сохранением ранее установленных условий.

Аппарат правительства предлагает закрепить обязанность города Москвы содействовать в организации переселения отдельным категориям граждан. Категории будут установлены после принятия закона.

Нежилые помещения

Нежилые помещения в домах, включенных в программу реновации, предлагается изымать для госнужд в общем порядке, предусмотренном законодательством. Таким образом, собственники нежилых помещений получат равноценное денежное возмещение (с компенсацией убытков). Ранее московские власти предлагали вариант предоставить другое помещения. Из законопроекта уйдет норма, по которой был возможен снос в связи с реновацией нежилых объектов. Реновации подлежат только жилые дома.

Техническое регулирование

Из законопроекта исключается полномочие органов государственной власти города Москвы устанавливать особенности технического регулирования и санитарно-эпидемиологического нормирования, а также по выдаче специальных технических условий. В законопроекте предполагалось, что если для подготовки документации по планировке территории потребуется отступить от требований технических регламентов, пожарной безопасности и проч., то город может выдать специальные технические условия, которые сам и разработает.

Подготовка градостроительной документации

Состав документации по планировке территории определяется Градкодексом России. Правительство Москвы будет вправе только дополнять утверждаемую часть указанной документации и обосновывающие материалы. Также исключено право правительства Москвы в некоторых случаях не проводить публичные слушания в сфере градостроительной деятельности. Публичные слушания будут проводиться во всех случаях, предусмотренных градостроительным законодательством.

Фонд содействия реновации жилищного фонда

В законопроекте значительно расширены нормы, определяющие правовой статус создаваемого фонда содействия реновации жилищного фонда в городе Москве. Указаны цели его деятельности, функции и источники финансирования; определены все органы Фонда (попечительский совет, совет, генеральный директор, ревизионная комиссия), установлена их компетенция. Также разграничены полномочия по реализации решения о реновации между Фондом и органами государственной власти Москвы: уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы будет осуществлять переселение граждан, а Фонд будет заниматься организацией строительства нового жилья, в том числе с привлечением денежных средств по договорам долевого участия в строительстве.