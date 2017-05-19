Участникам реновации посулили улучшение транспортной ситуации и три адреса на выбор

Мэрия Москвы к концу июня составит список площадок для строительства нового жилья для жильцов сносимых «пятиэтажек», работа по подбору площадок уже ведется. Известны районы, которые могут стать первыми в программе реновации. При возведении новых кварталов будет учитываться и транспортный вопрос, так что в результате ситуация должна улучшиться. Все это журналистам 19 мая рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Также он сообщил, что каждому жильцу сносимых домов будут предлагать на выбор три дома. Его цитирует ТАСС. «Житель сможет его выбрать, к примеру, по этажности, расположению дома и расположению квартиры» , - сказал чиновник.

Переезд по выбору

Между тем, из федерального законопроекта о реновации не следует, что выселяемым жильцам будут предлагать несколько адресов на выбор. Внесенные ко второму чтению поправки в этот пакет предполагают, что жильцы получат право оспорить в суде решения о включении их домов в программу реновации, о равноценности или равнозначности предложенных им квартир. Поправки гарантируют, что квартиры всем жителям, в том числе Центрального округа, могут предоставляться только в нынешнем районе проживания, если они не дадут письменного согласия на другой район, и что выселять никого не будут, пока не будет достроено новое жилье.

Закон о гарантии прав людей, попавших под реновацию, уже принят в Москве, его подписал мэр Сергей Собянин. Но в него не включили поправку о предоставлении выселяемым москвичам трех вариантов нового жилья. Прописать такой пункт в законе предлагал депутат Мосгордумы Андрей Клычков. Это предложение отклонила редактор законопроекта, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. По ее словам, эта поправка «ухудшает предусмотренную законопроектом гарантию» (цитата ТАСС), т. е. «не учитывает, что в соответствии с законопроектом переселяемым гражданам будет предоставляться равнозначное или равноценное жилищное помещение или равноценная денежная компенсация по желанию жителей» («РИА Новости»). «В случае принятии этой поправки можно тогда предоставлять любое помещение, которое не отвечает требованиям равнозначности и равноценности», – цитировало «РИА Новости» разъяснения Княжевской.

Подбор площадок под строительство

В мэрии Москвы уже идет предварительная работа по подбору стартовых площадок для строительства нового жилья. Как сказал Хуснуллин, рассматривается около 300 таких площадок под общую площадь 400 млн кв. м. «Осенью уже готовы начать строительство после подведения итогов голосования», - цитирует его ТАСС.

Список площадок для переселения будет сформирован в июне, передает агентство «Москва». «Мы не планируем покупать у девелоперов. Есть порядка 20-25 площадок, которые находятся рядом с программой реновации, где мы ведем предварительные переговоры, если жители проголосуют и нам понадобится эта площадка, мы можем договориться об обмене ее на другую площадку, обмен с девелоперами возможен. Все программы переселения - за счет бюджета. Окончательный список площадок у нас появится к концу июня», - сказал заммэра.

По данным источников «Ведомостей», мэрия предварительно подобрала около 260 стартовых площадок для переселения жителей по программе реновации, где можно построить около 4,5 млн кв. м. 230 выбранных площадок принадлежат городу, еще 30 – застройщикам, уточнил один из источников: город ведет с ними переговоры о мене на другие участки. Переговоры ведутся с крупными застройщиками – «Пионером», группами ПСН и ПИК, ФСК «Лидер», знает консультант рынка недвижимости. Представители компаний это отрицают; представитель ФСК «Лидер» заявил, что официальных предложений от города компании не поступало.

Первым подготовиться жителям Бескудникова

Власти уже видят несколько районов, в которых расселение ветхого жилья может начаться во второй половине 2017 г., передает агентство «Москва». «Мы точно видим район Бескудниково. Там жители очень просят их переселять в готовые дома», - сказал Хуснуллин.

«Сейчас мы готовим конкурсы на проектирование кварталов. У нас 551 квартал в городе может попасть под реновацию», - добавил заместитель мэра (цитата агентства «Москва»).

Пробки и парковки

Программа реновации будет способствовать улучшению транспортной ситуации в городе, считает заммэра. По его словам, в результате реновации «появится большое количество районных дорог и связей, а сами жилые кварталы станут более доступны», (цитаты «Интерфакса»). При планировке новых кварталов планируется создать сеть более удобных подъездов и подходов к станциям метро и платформам железных дорог, рассказал чиновник. «Многие кварталы, попадающие в программу реновации, так или иначе будут связаны с уже действующими или со строящимися станциями и линиями метро», - отметил он.

По словам Хуснуллина, в новых домах будут подземные парковки. «По паркингу я точно могу сказать, что количество парковочных мест вокруг домов только увеличится, их будет больше. Мы также будем строить один подземный уровень паркингов под домами и, где возможно, поставим многоярусные паркинги. Все за бюджет», - цитирует его агентство «Москва».

Ранее критики программы реновации указывали, что строительство высокоэтажного жилья вместо сносимых пятиэтажек усилит нагрузку на транспортные сети этих районов, социальную инфраструктуру и по сути приведет к подселению в Москву населения еще одного крупного города. Мэр Сергей Собянин в интервью радио «Комсомольская правда» назвал бреднями расчеты, по которым получается, что после реновации в Москву «понаедет 5 млн человек». «По нашему мнению, количество жителей в этих районах в целом вырастет тысяч на 500 – в 10 раз меньше того, что прогнозируют», – сказал он. По его словам, в подавляющем большинстве случаев новые квартиры в Москве покупают москвичи, а не приезжие.

15 000 одних проектировщиков

По словам Хуснуллина, около 70% домов для переселения будут монолитными, 30% - панельными. При проектировании новых кварталов в рамках программы реновация жилья в Москве будут применяться BIM-технологии - информационное моделирование зданий, рассказал также заммэра. Его цитирует ТАСС, который ссылается на портал мэрии. «Это даст возможность оптимизировать усилия проектировщиков и сократить время их работы», - сказал он, отметив, что BIM-технологии будут применяться на всем жизненном цикле объекта.

«Программа реновации очень масштабна, перед нами стоит задача спроектировать много новых кварталов, что потребует привлечения новых квалифицированных специалистов», - сказал Хуснуллин. По предварительным оценкам, первая волна реновации по сносу ветхих пятиэтажек потребует работы как минимум 15 000 проектировщиков. «Но хочу заметить, что к первому этапу сноса мы готовы, власти Москвы выделили первоначальный бюджет в размере 96 млрд руб.», - сказал он.

Цена сноса пятиэтажки

Снос пятиэтажки, уже отключенной от инженерных коммуникаций, в Москве обходится минимум в 20 млн руб. Это «Интерфаксу» заявил начальник управления формирования программ сноса и реконструкций пятиэтажного и ветхого жилого фонда департамента строительства Москвы Вадим Прокофьев. Он сослался на опыт департамента и предупредил, что в 20 млн руб. входят только строительные работы по демонтажу. «Однако стоимость работ может вырасти из-за затрат на перенос сетей, а также если необходимо будет выплачивать компенсации жителям на переселение», - предупредил чиновник.

Снос, по его словам, занимает в среднем два-три дня. Потом еще от недели до 10 дней уходит на вывоз строительного мусора. Если исходить из оценки минимальной стоимости сноса, которую привел Прокофьев, то в случае сноса всех 4546 домов, которые включены в списки голосования по вопросу реновации, властям придется потратить на один только демонтаж зданий порядка 91 млрд руб., сообщает «Интерфакс».

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