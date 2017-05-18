Жителям пятиэтажек возвращают право на судебную защиту

Поздно вечером в четверг депутаты всех четырех фракций внесли в Госдуму базовый пакет поправок к законопроекту о реновации пятиэтажек в Москве. Документ, с которым ознакомились «Ведомости», появился после совещания представителей всех фракций и четырех думских комитетов, – его в четверг провел председатель Госдумы Вячеслав Володин.

При подготовке ко второму чтению основным стало соблюдение прав граждан, рассказал «Ведомостям» Володин: одна из главных новаций – у каждого участника программы должна быть возможность оспорить в суде решение о расселении дома, размере или качестве компенсации. Этот вопрос – прерогатива федерального законодателя, он не может быть решен на городском уровне, объяснил Володин. В законопроекте к первому чтению, внесенном депутатами Госдумы от Москвы, пункта о судебной защите не было. Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщила «Ведомостям», что именно мэрия внесла предложения – о дополнительных гарантиях прав жителей на судебную защиту – в правительство. «Понимаем, что это может увеличить сроки реализации программы, но важны гарантии жителям», – сказала Пенькова.

Поправки внесли Галина Хованская («Справедливая Россия»), представляющие Москву единороссы Евгений Москвичев, Петр Толстой и Николай Гончар, Алексей Русских (КПРФ) и Михаил Дегтярев (ЛДПР). Собеседник, близкий к руководству Думы, заверяет, что все шаги обсуждаются с президентом Путиным, законопроект находится под его контролем. Именно Путин требовал от правительства и депутатов гарантировать права граждан. За прохождение поправок отвечает Государственно-правовое управление президента (ГПУ), в кризисных ситуациях вмешивается Управление внутренней политики, знает человек, близкий к администрации президента.

В поправках, в частности, сказано, что пока в суде обсуждается решение о сносе, снести дом нельзя, и что обжалованы могут быть любые решения – о включении дома в программу, о равноценности или равнозначности квартиры на замену. Право выбора, равнозначной будет замена, или равноценной, или будет денежная компенсация, или натуральная – предоставлено жителям. Бизнесменам, владеющим в сносимых домах нежилыми помещениями, предоставляется только равноценное помещение.

Поправки гарантируют, что квартиры всем жителям, в том числе Центрального округа, могут предоставляться только в нынешнем районе проживания – если жилец письменно не согласится на иное, исключения – Зеленоград и новая Москва, где переселение возможно в пределах округа. В программе должны участвовать лишь те дома, где большинство жильцов ее поддержит при голосовании, но жильцы должны иметь право в любой момент выйти из программы на основании решения общего собрания собственников квартир. Чтобы заблокировать снос, достаточно одной трети жильцов плюс один голос. Поменять это решение можно будет только спустя какое-то время – обсуждаются варианты 3 года или 5 лет, знает Толстой. Жилье должно быть предоставлено со всеми удобствами, включая ремонт. По словам Толстого, обсуждается вопрос о двух вариантах: такое же жилье в том же районе или жилье большего размера в другом.

Пока новое жилье не будет достроено, выселить жильцов не смогут, никакие жилые дома вне программы не могут быть подвергнуты реновации, которая касается только блочных и панельных домов, сказано поправках, при наличии ипотеки на сносимое жилье она переносится на новую квартиру. Неприватизированное жилье можно будет оформить в социальный наем или в собственность.

По мнению Хованской, думские поправки шире московского закона о гарантиях жильцам: все, что депутатам не нравится, они выбрасывают, поясняет она. Это должен быть закон не для Москвы, а для всей России, считает она.

Поступившие в Госдуму неофициальные замечания ГПУ, с которыми ознакомились «Ведомости», во многом совпадают с замечаниями депутатов. ГПУ указывает, что в проекте много отсылочных норм, с чем согласен комитет Хованской. Совпадают и их претензии к фонду, через который будет осуществляться реновация и закупка у единственного поставщика: по мнению ГПУ, договор должен заключаться не с фондом, а с уполномоченным органом власти. На размышление о вступлении в программу депутаты в поправках дают 90 дней вместо прежних 60, а ГПУ предлагало 120 дней. Также ГПУ отмечает, что на территории реновации могут быть и «другие объекты», но это пока никак не урегулировано. Кроме того, ГПУ предлагает исключить норму, что Москва определяет возможность проведения публичных слушаний, но таких поправок пока никто не внес. По словам Хованской, депутаты учли и многие замечания Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, который раскритиковал первоначальный законопроект.

Заморозка переселений станет дорого: надо заплатить госпошлину при обращении в суд и за обеспечительные меры, комментирует юрист коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Дмитрий Куликов, а обжалования решений в суде не означает, что суд будет останавливаться на каждой из процедур. Мера позитивная, считает он, но вряд ли приведет к заморозке проекта реновации, резюмирует он.

Принятие городского закона о дополнительных гарантиях было необходимо мэрии по двум причинам: во-первых, жители требовали конкретизировать условия, прежде чем отдать свой голос, а во-вторых, это было необходимым условием поддержки Госдумой законопроекта о реновации во втором чтении, говорит политолог Александр Пожалов. Теперь, по его словам, мэрия заинтересована в том, чтобы федеральный закон был принят и вступил в силу до конца сессии, так как вступление в силу городского закона увязано со сроком начала действия федерального. При этом и мэрия, и Госдума заинтересованы в том, чтобы совместно выполнить поручение президента и усилить защиту прав собственников, уверен эксперт: это позволит затем использовать закон о московской реновации как модельный для запуска в регионах следующей программы расселения аварийного жилья и ветхих бараков. А вот правительство и администрация президента пока дистанцируются от этой темы, ставшей очень резонансной и политизированной, считает Пожалов.

В подготовке статьи участвовали Бэла Ляув, Светлана Бочарова и Элина Ибрагимова