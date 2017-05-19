Где будут строить дома для жителей сносимых пятиэтажек

Евгений Разумный / Ведомости

Еще один адрес - Люблинская 113. «Ведомости» обнаружили на Яндекс.Картах только жилые дома по адресу 113 корпус А, рядом с ним строение 2 и 3 (последние два адреса попали в список под снос). На Google картах под этим адресом обозначен пустрь

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