Где будут строить дома для жителей сносимых пятиэтажек
Фотографии некоторых стартовых площадок, названных столичными чиновниками
Жителям Пресненского района могут предложить переселиться в 47-этажный дом, строящийся на территории бывшего мукомольного завода, рассказал на встрече с ними муниципальный депутат округа Сергей Бочаров. Многоэтажный жилой комплекс площадью 83 500 кв. м там к концу 2018 г. должна построить структура владельцев Capital Group Павла Те и Эдуарда Бермана, ставшая подрядчиком города в этом проекте
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На месте предполагаемой стартовой площадки по адресу Октябрьская улица, 105 пока что пустырь. Здесь появится дом для жителей пятиэтажек, переселяемых в районе Марьина Роща, рассказали «Ведомостям» столичные чиновники
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Октябрьская улица, владение 105
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Еще один адрес - Люблинская 113. «Ведомости» обнаружили на Яндекс.Картах только жилые дома по адресу 113 корпус А, рядом с ним строение 2 и 3 (последние два адреса попали в список под снос). На Google картах под этим адресом обозначен пустрь
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Близкий к мэрии источник указывает, что часть участков еще даже не имеют юридических адресов - как правило, это пустующие участки на территории кварталов, которые предлагаются реновировать. На фото площадка у дома Люблинская 113
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Чиновники управы Марьина роща уточнили на встрече с жителями района, что еще одна стартовая площадка будет расположена по адресу Шереметьевская улица, д.13, корпус 1. Сейчас на этом месте парковка
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Дома на Шереметьевской улице, вл. 5, корп. 1 (на фото) и вл. 13, корп. 1 для города строит ООО «Небоскреб групп» Бабека Гасанова
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Так выглядит свободная площадка по адресу Шереметьевская улица, д. 5 к.1, ее тоже планируется приспособить под строительство жилья, утверждают чиновники
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Еще одна автостоянка, на месте которой построят жилье для переселенцев по программе реновации, находится по адресу 3-я улица Марьиной рощи
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Раньше по адресу Краснодарская, 6 находился детский сад. Близкий к мэрии источник уточнил «Ведомостям», что новые дома появятся на месте неработающих детских садов
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Эти здание и участок на Краснодарской улице в Люблино выставлены на торги, следует из сведений, опубликованных в едином банке проектов Москвы. Площадь земли – 0,932 га
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В списке стартовых площадок оказалось четырехэтажное здание по адресу Люблинская ул., 109, к. 1. Бывший жилой дом 1931 года постройки
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Поляна рядом с домом Люблинская ул., 109, к. 1
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Адрес Люблинская улица, 111, корпус 1 и 2 также в списке стартовых площадок
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На Люблинской улице 111, кор. 2 сейчас расположен жилой дом
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