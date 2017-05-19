Стройки и инфраструктура

Где будут строить дома для жителей сносимых пятиэтажек

Фотографии некоторых стартовых площадок, названных столичными чиновниками
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