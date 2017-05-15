Москва заявила о гарантиях жителям пятиэтажек

Сегодня, 15 мая, в Москве начнется голосование жителей пятиэтажек по вопросу включения их домов в программу реновации. А в субботу днем мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о дополнительных гарантиях владельцам квартир и нежилых помещений при сносе старых пятиэтажек. Параллельно Государственная дума рассматривает федеральный законопроект о реновации пятиэтажек в Москве, разработанный депутатами от столицы. В первом чтении он был принят 20 апреля и вызвал протесты москвичей и нарекания экспертов, считающих, что законопроект противоречит Конституции. Изначально московские власти надеялись, что закон будет принят до конца мая. Однако сначала президент России Владимир Путин пригрозил наложить вето на законопроект, если он не будет гарантировать права москвичей. А затем председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить рассмотрение документа во втором чтении – до начала июня. Собянин на встрече с представителями городской Общественной палаты 12 мая заявил, что городской законопроект будет принят одновременно с федеральным.

Снос только по желанию

Как следует из законопроекта (опубликован на сайте Мосгордумы), сносить дома будут только по решению собственников и нанимателей квартир. По московскому законопроекту в программу могут быть включены только те дома первого периода индустриального домостроения (пятиэтажки) и аналогичные им по конструктивным характеристикам, в которых «за» выскажется большинство собственников и ответственных квартиросъемщиков (для неприватизированных квартир). Решение принимается 2/3 голосов. Правда, Собянин уже подписал постановление правительства Москвы, согласно которому не принявшие участия в голосовании будут по умолчанию считаться одобрившими снос.

Есть вопросы по процессу голосования, отмечает адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Марина Костина: как будут подсчитываться голоса, как будут оспариваться результаты голосования? «Например, если, по моей информации, 80% жителей проголосовали «против», а по результатам оказалось, что все «за», можно ли в суде оспорить подсчет голосов», – указывает Костина.

Впрочем, на этот счет есть другая страховка. Жители смогут в любое время отказаться от участия в программе реновации, гласит законопроект. До заключения первого договора мены старой квартиры на новую собственники квартир и ответственные квартиросъемщики могут провести общее собрание и принять решение об исключении своего дома из программы. В федеральном законопроекте такая возможность не была прописана, для этого город должен установить специальный порядок.