«Руки прочь от Москвы»: митинг против сноса пятиэтажек
Акция на проспекте Сахарова согласована, число участников превысило 20 000 человек
В Москве на проспекте Сахарова прошел митинг против сноса пятиэтажных домов
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«К 14.00 на митинг против реновации прошли 7100 человек. За рамками еще много людей. Пускают медленно», — говорится в сообщении «Белого счетчика» в Twitter
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Акция согласована, но организаторами было заявлено до 5000 участников. По итогам митинга «Белый счетчик» насчитал 20 200 человек
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Оппозиционер Алексей Навальный (в центре) пришел на митинг против сноса пятиэтажек в Москве. Он подошел к сцене, но полиция окружила его и попросила отойти от нее
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Произошла несогласованность между заявителями митинга, рассказал «Ведомостям» один из его организаторов, выступление Навального запланировано не было
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По оценке организаторов, на митинг пришли около 30 000 человек. Об этом сообщила со сцены один из его организаторов - депутат Мосгордумы Елена Шувалова в 14.55 мск
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Полиция не пускала только что подошедших людей со стороны Садовой-Спасской улицы, передавал корреспондент «Ведомостей». Участников просили заходить с Чистых прудов, людям пришлось идти в обход
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Участники митинга скандировали «Собянина в отставку», «Руки прочь от Москвы», «Не верим!», "Москва не Шанхай"
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Полиция сообщила, что в акции на проспекте Сахарова приняли участие около 8000 человек
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В резолюции, заявленной на митинге, участники потребовали отклонить законопроект о реновации как нарушающий Конституцию России
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По мнению митингующих, правительство "дискредитировало себя столь безответственной и некомпетентной политикой и проектом федерального закона перекладывает ответственность за свои действия на федеральный уровень власти"
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Еще одно требование митингующих — в публичном диалоге с гражданским обществом доработать существующие законы, в рамках которых будут расселены жильцы аварийных и ветхих домов, коммуналок и общежитий
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Одна из участниц митинга
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Участница митинга
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Участница митинга
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Участница митинга
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Митинг на проспекте Сахарова
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Участница митинга
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Участники митинга
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Участники митинга
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Участники митинга
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Участники митинга
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Участники митинга
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Участники митинга
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Участники митинга
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Участники митинга
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Участники митинга
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Наглядная агитация
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Участники митинга
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Участники митинга
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Участники митинга
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Участники митинга
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Участники митинга
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Участник митинга
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Участники митинга
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Участники митинга
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Участники митинга
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Участники митинга
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На митинге раздавали желтые наклейки с надписью «#надоел»
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Участник митинга
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Участник митинга
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Одна из листовок, которые раздавали на митинге
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Проспект Сахарова был перекрыт для автомобильного движения, вдоль проспекта стояли заграждения
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