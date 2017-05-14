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«Руки прочь от Москвы»: митинг против сноса пятиэтажек

Акция на проспекте Сахарова согласована, число участников превысило 20 000 человек
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