Куда переселят москвичей из сносимых хрущевок

Московское правительство предварительно подобрало около 260 стартовых площадок для переселения жителей по программе реновации, где можно построить около 4,5 млн кв. м жилья, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к одной из московских префектур, и чиновник мэрии. 230 выбранных площадок принадлежат городу, еще 30 – застройщикам, уточняет один из них. Город ведет с ними переговоры о мене на другие участки, говорит он, не называя конкретных девелоперов.

Переговоры ведутся с крупными застройщиками – «Пионером», группами ПСН и ПИК, ФСК «Лидер», знает консультант рынка недвижимости. Представители компаний это отрицают; представитель ФСК «Лидер» заявил, что официальных предложений от города компании не поступало.

Механизм переселения волновой: первую группу жителей пятиэтажек переселят в стартовые дома, далее город снесет освободившиеся дома, построит на их месте новые и т. д. Месяц назад вице-мэр Марат Хуснуллин в эфире радиостанции «Говорит Москва» говорил про стартовые площадки: «Где-то это свободные пятна, для того чтобы построить и волну поднять переселения, где-то это прилегающие зоны, в том числе небольшие промышленные предприятия, с которыми мы сейчас договариваемся о выкупе. Где-то это действующие проекты инвесторов, где мы можем сказать: ребята, давайте сейчас земли нам передайте, мы у вас выкупим под переселение».

Те 230 участков, что принадлежат городу, – в основном неиспользуемые территории, отмечает человек, близкий к одной из префектур: заброшенные стройки, неработающие предприятия, есть также депо и автобазы. Например, стартовая площадка для района Измайлово по адресу: Измайловский проезд, 5, стр. 11, сейчас занята автобазой ГБУ «Жилищник», но ее можно переместить, сказал сотрудник управы.

Есть и готовые дома в общей сложности на 4000 квартир – их построило казенное предприятие «Управление гражданского строительства» (УГС), говорит чиновник мэрии. Среди них дома на Бескудниковском бульваре, 3 и 5, Дмитровском шоссе, 68, дома на Нижегородской и Большой Калитниковской улицах. Дома построены по адресной инвестиционной программе (АИП) за бюджетные деньги, квартиры в них предлагались к продаже, продолжает собеседник «Ведомостей».

Цена реновации Общую стоимость программы сноса хрущевок депутат Госдумы Николай Гончар оценивал в 3,5 трлн руб. Сначала программу планируется финансировать из городского бюджета – на первые три года Москва собирается выделить 300 млрд руб. После этого к расселению пятиэтажек смогут подключиться инвесторы.

Всего у УГС 30 площадок, где планируется жилищное строительство и которые расположены в районах рядом с хрущевками. Сейчас город дорабатывает проекты этих домов, чтобы планировки квартир подходили для переселения жителей, утверждает собеседник «Ведомостей». Судя по тому, что говорили городские и муниципальные чиновники на встречах с населением, город собирается отдать под переселение жителей из хрущевок все квартиры, которые строит на свои средства для очередников или для продажи. Почти на каждой встрече префекты, главы управ или их представители называли в числе стартовых площадок адреса, по которым строятся или будут строиться дома по заказу УГС.

Например, в АИП на 2016–2019 гг. включены дома на Бакунинской, 60, и Мельникова, 2, в которые, как сказал на встрече с жителями префект Центрального административного округа Владимир Говердовский, будут переселять жителей первых домов, снесенных по программе реновации в Басманном и Таганском районах. Жителям Пресненского района могут предложить переселиться в 47-этажный дом, строящийся на территории бывшего мукомольного завода, рассказал на встрече муниципальный депутат округа Сергей Бочаров. По подряду УГС многоэтажный жилой комплекс площадью 83 500 кв. м там к концу 2018 г. должна возвести структура владельцев Capital Group Павла Те и Эдуарда Бермана: она выиграла подряд за 8,1 млрд руб. Представитель Capital Group вчера вечером не смог это прокомментировать.

В Марьиной Роще под переселение, как рассказали чиновники управы, будут отданы дома на Шереметьевской улице, вл. 5, корп. 1, и вл. 13, корп. 1, которые строит ООО «Небоскреб групп» Бабека Гасанова: оно выиграло подряды за 520 млн и 725 млн руб. соответственно. Связаться с ним вчера вечером не удалось.

Представитель мэрии отказался комментировать площадки.

В подготовке статьи участвовали Ринат Сагдиев, Антон Филатов