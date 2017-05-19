Куда переселят москвичей из сносимых хрущевок

Жителям Пресни могут предложить переехать на бывший мукомольный завод
Евгений Разумный / Ведомости
Московское правительство предварительно подобрало около 260 стартовых площадок для переселения жителей по программе реновации, где можно построить около 4,5 млн кв. м жилья, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к одной из московских префектур, и чиновник мэрии. 230 выбранных площадок принадлежат городу, еще 30 – застройщикам, уточняет один из них. Город ведет с ними переговоры о мене на другие участки, говорит он, не называя конкретных девелоперов.
Переговоры ведутся с крупными застройщиками – «Пионером», группами ПСН и ПИК, ФСК «Лидер», знает консультант рынка недвижимости. Представители компаний это отрицают; представитель ФСК «Лидер» заявил, что официальных предложений от города компании не поступало.
Механизм переселения волновой: первую группу жителей пятиэтажек переселят в стартовые дома, далее город снесет освободившиеся дома, построит на их месте новые и т. д. Месяц назад вице-мэр Марат Хуснуллин в эфире радиостанции «Говорит Москва» говорил про стартовые площадки: «Где-то это свободные пятна, для того чтобы построить и волну поднять переселения, где-то это прилегающие зоны, в том числе небольшие промышленные предприятия, с которыми мы сейчас договариваемся о выкупе. Где-то это действующие проекты инвесторов, где мы можем сказать: ребята, давайте сейчас земли нам передайте, мы у вас выкупим под переселение».
Те 230 участков, что принадлежат городу, – в основном неиспользуемые территории, отмечает человек, близкий к одной из префектур: заброшенные стройки, неработающие предприятия, есть также депо и автобазы. Например, стартовая площадка для района Измайлово по адресу: Измайловский проезд, 5, стр. 11, сейчас занята автобазой ГБУ «Жилищник», но ее можно переместить, сказал сотрудник управы.
Есть и готовые дома в общей сложности на 4000 квартир – их построило казенное предприятие «Управление гражданского строительства» (УГС), говорит чиновник мэрии. Среди них дома на Бескудниковском бульваре, 3 и 5, Дмитровском шоссе, 68, дома на Нижегородской и Большой Калитниковской улицах. Дома построены по адресной инвестиционной программе (АИП) за бюджетные деньги, квартиры в них предлагались к продаже, продолжает собеседник «Ведомостей».
Цена реновации
Общую стоимость программы сноса хрущевок депутат Госдумы Николай Гончар оценивал в 3,5 трлн руб. Сначала программу планируется финансировать из городского бюджета – на первые три года Москва собирается выделить 300 млрд руб. После этого к расселению пятиэтажек смогут подключиться инвесторы.
Всего у УГС 30 площадок, где планируется жилищное строительство и которые расположены в районах рядом с хрущевками. Сейчас город дорабатывает проекты этих домов, чтобы планировки квартир подходили для переселения жителей, утверждает собеседник «Ведомостей». Судя по тому, что говорили городские и муниципальные чиновники на встречах с населением, город собирается отдать под переселение жителей из хрущевок все квартиры, которые строит на свои средства для очередников или для продажи. Почти на каждой встрече префекты, главы управ или их представители называли в числе стартовых площадок адреса, по которым строятся или будут строиться дома по заказу УГС.
Например, в АИП на 2016–2019 гг. включены дома на Бакунинской, 60, и Мельникова, 2, в которые, как сказал на встрече с жителями префект Центрального административного округа Владимир Говердовский, будут переселять жителей первых домов, снесенных по программе реновации в Басманном и Таганском районах. Жителям Пресненского района могут предложить переселиться в 47-этажный дом, строящийся на территории бывшего мукомольного завода, рассказал на встрече муниципальный депутат округа Сергей Бочаров. По подряду УГС многоэтажный жилой комплекс площадью 83 500 кв. м там к концу 2018 г. должна возвести структура владельцев Capital Group Павла Те и Эдуарда Бермана: она выиграла подряд за 8,1 млрд руб. Представитель Capital Group вчера вечером не смог это прокомментировать.
В Марьиной Роще под переселение, как рассказали чиновники управы, будут отданы дома на Шереметьевской улице, вл. 5, корп. 1, и вл. 13, корп. 1, которые строит ООО «Небоскреб групп» Бабека Гасанова: оно выиграло подряды за 520 млн и 725 млн руб. соответственно. Связаться с ним вчера вечером не удалось.
Представитель мэрии отказался комментировать площадки.
В подготовке статьи участвовали Ринат Сагдиев, Антон Филатов
PhotoXPress
Обещание первое. Сносить будут только аварийные или ветхие хрущевки. Крепкие дома, блочные пятиэтажки или любые дома выше пяти этажей сносить не будут
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PhotoXPress
Реальность. Законопроект не дает понятия «хрущевки», а также «ветхости» или «аварийности» домов. Ограничений по возрасту, этажности, состоянию дома тоже нет. По решению мэрии может быть снесен почти любой дом (не только пятиэтажный). Власти Москвы «определяют перечень серий и шифров проектов многоквартирных домов первого периода индустриального домостроения, которые подлежат сносу <...>». Они также «определяют перечни многоквартирных домов, которые попадают в границы подлежащей реновации территории, являются аналогичными по своим конструктивным характеристикам многоквартирным домам», подлежащим сносу (законопроект, статья 1, пункт 3, стр. 3)
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Shamil Zhumatov / Reuters
Обещание второе. Давать новую квартиру будут в своем районе или в соседних. Далеко от прежнего жилья никого расселять не будут
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А. Гордеев / Ведомости
Реальность. Нет гарантий, что вы останетесь в своем районе, в пределах привычной инфраструктуры (доступности к метро, магазинам, школам, детским садам и т. д.). Законопроект разрешает переселять вас в соседние районы, жителей Центрального округа, Зеленограда и новой Москвы – в пределах округа (законопроект, статья 7, стр. 18)
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Руслан Шамуков / ТАСС / Интерпресс
Обещание третье. Новая квартира будет больше старой. Жителей коммуналок расселят в отдельные квартиры
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Медведев Денис / PhotoXPress
Реальность. Законопроект гарантирует, что жилая площадь в новой квартире будет не меньше жилой площади в старой квартире. Квартиру большей площади закон не гарантирует, независимо от числа прописанных в ней людей. Жителям коммуналок также закон обязывает предоставить только ту площадь, которая у них есть. Переезд в отдельную квартиру закон не предполагает (законопроект, статья 7 (3), стр. 17-18)
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Медведев Денис / PhotoXPress
Обещание четвертое. Новая квартира будет дороже старой. Ее можно будет продать и получить больше денег
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М. Стулов / Ведомости
Реальность. По законопроекту новое жилье будет равнозначным (столько же метров), а не равноценным (таким же по цене). При этом новый дом может находиться дальше от центра и метро, не обладать аналогичной инфраструктурой и озеленением. Цена такого жилья может быть существенно меньше цены нынешнего (законопроект, статья 7 (3) стр.17-18)
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Д. Абрамов / Ведомости
Обещание пятое. Качество жилья в новостройке будет лучше, чем в старом доме
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Д. Абрамов / Ведомости
Реальность. Законопроект позволяет отступать от строительных, санитарно-эпидемиологических, пожарных, экологических норм при строительстве жилья в зоне реновации. Для этого достаточно лишь получить от правительства Москвы «специальные технические условия». Таким образом, гарантии качественного жилья никак не устанавливаются (законопроект, статья 7 (1) стр. 12, абзац 3).
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Андрей Гордеев / Ведомости
Обещание шестое. Среда обитания в новых кварталах существенно улучшится: будет хорошая планировка дворов, парковки, школы, детские сады, поликлиники, больницы, парки. Город станет лучше
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Е. Разумный / Ведомости
Реальность. В законопроекте говорится о предполагаемом благоустройстве и озеленении территорий, а также о появлении необходимых объектов социальной инфраструктуры. Но нормативы по плотности и высотности застройки (высотные дома могут быть построены впритык друг к другу), количеству и расположению школ, детских садов, поликлиник, парковок, площади озеленения дворов не указаны. Это все по желанию застройщика (законопроект, статья 7 (1) стр. 12)
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Trend / PhotoXPress
Обещание седьмое. Собственники жилья получат жилье в новом доме в собственность.
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С. Портер / Ведомости
Реальность. По законопроекту вы лишаетесь права собственности на квартиру (передаете ее в собственность «фонда содействия реновации жилищного фонда в городе Москве»), а взамен получаете от фонда обязательство передать вам другое жилье в собственность когда-нибудь в будущем - порядок и срок такой передачи не установлен (законопроект, статья 1, стр. 5-6)
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PhotoXPress
Обещание восьмое. Переселение – только добровольное. Если жители против, то дом сносить не будут
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М. Стулов / Ведомости
Реальность. Правительство Москвы по своему усмотрению решает, каким образом учитывать мнение жителей и учитывать ли его вообще (законопроект, статья 1, стр. 4, абзац 2). На встречах жителей с главами районов (19 апреля) назывались разные цифры порога одобрения для переселения - от 50% плюс 1 голос до 80-90% голосов. Это следует из комментариев жителей, опубликованных в соцсетях. Голосование обещают провести через интернет-проект «Активный гражданин», как именно и кто будет принимать участие в голосовании, не рассказывается .
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Константин Чалабов / РИА Новости
Обещание девятое. Переселенцам не нужно платить за капитальный ремонт
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А. Гордеев / Ведомости
Реальность. Собственник квартиры перестает платить за капитальный ремонт только после того, как его дом будет исключен из этой программы. Но процедура такого исключения не прописывается. В итоге взносы за капитальный ремонт могут брать до момента сноса дома и потом их не вернут (законопроект, статья 7 (3) стр. 23, абзац 3)
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Евгений Разумный / Ведомости
Обещание десятое. Если предложенные варианты не устраивают, можно обратиться в суд
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Д. Новожилов / Ведомости
Реальность. Если в течение 60 дней после того, как вам отправили письмо о переселении, вы не согласились переехать добровольно, вас выселяют по суду. Оспорить это решение в суде нельзя. Факт сноса дома оспорить нельзя. Можно оспорить только размер квартиры, в которую вас переселяют. При этом законопроект не требует никакого подтверждения того, что вы получили уведомление о переселении. Вы можете вообще не знать о том, что вас хотят переселить (законопроект, статья 7 (3), стр. 19-22)