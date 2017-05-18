Испуганное одобрение

Судя по данным опроса ВЦИОМа, москвичи в целом выступают за программу сноса пятиэтажек, но в частностях высоко оценивают риски нарушения своих прав, считают, что все это затеяло строительное лобби и оно же получит главную выгоду, что федеральные власти должны вмешаться и принять участие в разработке программы.

В Москве началось срочное голосование за или против включения того или иного дома в программу реновации, а тем временем ВЦИОМ опубликовал данные уже второго своего опроса москвичей (первый проводился в конце марта, второй, более подробный и массовый, – 28–30 апреля). В первом опросе жителей пятиэтажек около 80% выступили в поддержку реновации (к методологии были вопросы у специалистов). Во втором за программу высказалось 67% «москвичей в целом» и 75% «жителей предполагаемых зон реновации» (против соответственно 16 и 11%). 74% жителей этих зон хотят, чтобы их дом снесли, 22% не хотят (москвичи в целом скорее не хотят – 59% против 36%).

Это одобрение очень любопытно устроено внутри. Основной целью, преследуемой инициаторами программы, самая большая доля москвичей (37%) считает «отмывание денег, заработок»; улучшение жилищных условий людей на втором месте (33%). В районах реновации порядок обратный – 25 и 30% соответственно. Основную выгоду от реализации программы, по мнению респондентов, получит «строительный бизнес» (так считают 64% в целом и 50% в районах реновации), затем жители сносимых домов (39 и 41%), а также «власть и приближенные к ней группы» (38 и 30%).