Куда ведут пятиэтажки

Главные политические трудности, связанные со сносом пятиэтажек и новым строительством в Москве, были, казалось, разрешены в момент встречи мэра Сергея Собянина с президентом Владимиром Путиным. Если политика – это получение высочайшей санкции на масштабную программу, то так и было. У московских властей при таком, ранее не раз подтвержденном понимании были основания считать, что сложности теперь будут только управленческие.

Но политика вокруг пятиэтажек только начинается. История этого проекта до сих пор хранит немало загадок. Причин для того, чтобы заниматься проблемой панельного жилья и микрорайонного расселения в российских городах, сколько угодно. Это вообще одна из центральных проблем жизненной среды российского человека. В среднем около трех четвертей площади любого российского города поделено на микрорайоны и застроено панельными домами разной, часто высокой степени износа. Но что-то подсказывает, что не это была главная причина ринуться на московские пятиэтажки как в бой.

Можно, например, подумать, что причиной могло стать тревожное положение московских девелоперов. Продажи в Москве идут плохо, целые башни стоят пустые, цены в Москве приближаются к подмосковным, а для застройщика остановка продаж – смерть. Кроме того, московская недвижимость – один из главных инвестиционных продуктов в России. Настоящие альтернативы только за границей. В московских квадратных метрах зашиты деньги вице-премьеров, олигархов и нефтяников. В такой ситуации не дать пузырю лопнуть – задача первостепенной государственной важности.

Но о том, что частных девелоперов сразу пустят осваивать расчищенные участки в лучших районах города, что-то не слышно: оператором программы будет Управление гражданского строительства, казенное предприятие. Представители московского стройкомплекса говорили, например, что власти будут выкупать уже построенные квартиры для переселения жителей пятиэтажек. Если это так, то это, конечно, кого-то поддержит, но кого? Деньги могут пойти на неликвидные активы, что даст компаниям повод настроить еще таких же. Не говоря уже о ситуации неравенства для переселяющихся семей.

Может ли решение Москвы напасть на хрущевки быть связано со стремлением мэра города, как всякого главы региона, спасти региональные деньги от перераспределения в пользу менее благополучных регионов? Но, использовав доступный механизм и увеличив федеральную долю налога на прибыль на 1 п. п., федеральный центр получит около 28 млрд руб. При более чем 100-миллиардном профиците бюджета это не критическая сумма. И в любом случае бюджетная мотивация не похожа на главную. Переселение 1,6 млн людей (на самом деле больше, учитывая тех, кто въедет в новые дома, которые будут больше старых) – проект исторических масштабов. Он для такой обыденной мотивации слишком велик.

По этой же причине трудно поверить в обычную коррупцию. Если проект взлетит, сносы и стройки начнутся, то на всем этом будет освоено и положено в частные карманы немало денег. Но трудно представить себе это как главную и единственную мотивацию. Для заработков такого рода есть способы поспокойнее.

Более правдоподобными кажутся мотивы, связанные с «нематериальными» ценностями, такими, как власть и слава. «Собянин хочет оставить большой след в истории Москвы, он искренне верит в программу, и у него есть желание реконструировать кварталы пятиэтажек, переселив людей в комфортное жилье так, чтобы все были довольны», – рассказывал в интервью «Ведомостям» один из московских чиновников. Какой политик не хотел бы, чтобы его именем назывались целые дома – новые сверкающие «собянинки» вместо хрущевок.

Ну и перспективу включиться в гонку претендентов на должность премьер-министра или даже преемника президента никто не отменял. Но реалистичность плана настолько трудно оценить, что невозможно всерьез обсуждать. У нас нет подтверждений тому, что главный российский избиратель выбирает себе преемников по признаку высокого государственного ума и эффективности. Не говоря уже о том, что пятиэтажная история не обязательно является демонстрацией таковых.

Пятиэтажки – это некоторый путь, колея. Эти дома и эти микрорайоны были пожарным решением чудовищного жилищного кризиса, который советские власти создали своими руками. При Никите Хрущеве в СССР было запущено массовое производство домов, которое в модифицированном виде функционирует до сих пор. Решение строить дешевые панельные конструкции, нескладно расставленные по большим пространствам, но дающие людям только крошечные квартиры, и решение за 15–20 лет раздать всем советским людям эти квартиры были настолько мощным политическим ходом, что последствия его глубоки и неизбежны. Все эти одновременно стареющие дома, составляющие городскую ткань всей российской территории, переехали в новую общественно-политическую реальность, притащив на спине старую.

Сравниться в способности к кавалерийским методам сегодняшняя российская власть с советской не может. Поставить всю страну на уши и начать строить металлургические заводы вместо домов или сажать кукурузу вместо пшеницы – такой уровень организации нужен, чтобы решить проблему панельного жилья быстро. Этот уровень – уже история. Поэтому из колеи, продолженной пятиэтажками, можно выползать только медленно и мучительно. А пока пятиэтажки, как и полагается объектам, рожденным «оттепелью», поработают на гражданское общество. Московское поучится противостоять реновации, а российское будет расти за счет возмущения жиреющей Москвой.

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