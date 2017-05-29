Экс-руководитель «Ремстройтреста» будет курировать программу реновации Москвы

Бывший топ-менеджер компании «Ремстройтрест» Александр Ломакин, назначенный на должность заместителя руководителя столичного департамента строительства, будет курировать вопросы реновации жилого фонда, сообщил «Интерфаксу» руководитель ведомства Андрей Бочкарев.

«Служебный контракт с Ломакным заключен на один год», – сказал Бочкарев.

В последние годы Ломакин как заместитель генерального директора ЗАО «Ремстройтрест» активно участвовал в городской программе комплексной реконструкции кварталов, в частности в Обручевском районе на юго-западе Москвы.