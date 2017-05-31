Москва постарается уравнять расходы на реновацию с доходами от продажи квартир в новых домах

Москва намерена продать часть жилья, которое будет построено по программе реновации, чтобы найти деньги на реализацию этой программы. Это ТАСС заявил мэр Сергей Собянин. «Надо учитывать, что одна часть жилья пойдет на переселение, а вторая на продажу, чтобы компенсировать бюджету хотя бы часть затрат, - сказал он. - Мы пытаемся сбалансировать программу так, чтобы за весь период программы расходы на жилищное строительство примерно совпали с доходами». Остальные средства на программу поступят из бюджета города. «Жители платят налоги, чтобы мы развивали инженерную и социальную инфраструктуру», - напомнил градоначальник.

В ближайшие годы мэрия планирует выделить из городского бюджета 300 млрд руб. на запуск программы, сказал Собянин. Эти средства, по его словам, нужны на создание оборотного фонда: «ведь в течение нескольких лет мы будем только строить и лишь потом продавать часть жилья».

«Чтобы запустить программу, нам нужен трехлетний период. В это время мы будем финансировать ее из городского бюджета, и если необходимо, то и за счет кредитных средств. Но надо иметь в виду, что за последние годы мы практически полностью избавились от долговой нагрузки, хотя в 2010 г. долг был около 300 млрд руб. Сейчас он чисто символический. Поэтому мы вполне можем занимать на рынке, чтобы ускорить реализацию этой программы. Но пока такой необходимости нет», - сказал Собянин.