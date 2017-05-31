Хуснуллин: Жителей сносимых пятиэтажек могут переселить в дома выше 20 этажей

В ходе реновации жителей сносимых домов могут переселять в дома высотой выше 20 этажей, дал понять заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Об этом сообщает РБК На вопрос об этажности жилья, которое построят взамен морально устаревшего, он ответил: «Где-то будет выше 20 этажей, где-то уложимся в 10-12». Он пообещал, что в каждом квартале будет индивидуальный подход к строительству и вполне может случиться, что жильцов пятиэтажек переселят в пяти- и шестиэтажные дома.

11 мая мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что москвичи из сносимых пятиэтажек переедут в дома высотой от 6 до 14 этажей. «Это не какие-то небоскребы, дома от 6 до 14 этажей», – обещал он в эфире радиостанции «Вести FM». По словам мэра, рыночная стоимость квартиры в таких домах будет на 25–30% выше, чем в хрущевке, площадь квартиры будет больше на 20%. В материале на сайте мэрии о дизайне новых домов, строящихся для реновации, упомянуты высокоскоростные лифты.

Хуснуллин не исключил, что в некоторых частях города придется вести строительство плотнее, чтобы переселить людей в те же районы. Ситуация с парковками при этом улучшится, поскольку машиномест будет в два раза больше, пообещал он. Транспортных проблем в попавших под реновацию районах он также не ожидает, поскольку количество жителей в районе не увеличится. «В каких-то районах произойдет определенное перераспределение, но глобально населения в городе не добавится», - цитирует его агентство «Москва».

По оценке заммэра, цены на квартиры в пятиэтажках, которые могут войти в программу реновации в Москве, не снизятся. «Цены не рухнут, они, скорее всего, не будут расти, - цитирует его "Москва". - Мы считаем, что цена недвижимости в год будет расти на размер инфляции. Колебания в ценообразовании будут плюс-минус 5%. Мы считаем, что ипотека в городе снизится. Будет снижаться цена на 1%, будет людей (покупателей - прим. агентства «Москва») на 1% больше».