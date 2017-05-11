Собянин: жильцы сносимых пятиэтажек переедут в дома высотой от 6 до 14 этажей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что москвичи из сносимых пятиэтажек переедут в дома высотой от 6 до 14 этажей. «Это не какие-то небоскребы, дома от 6 до 14 этажей», – сказал Собянин в эфире радиостанции «Вести FM». По словам мэра, рыночная стоимость квартиры в таких домах будет на 25–30% выше, чем в хрущевке, площадь квартиры будет больше на 20%.

В перечень пятиэтажек для голосования жителей для последующего формирования проекта программы реновации включено 4566 домов, расположенных в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на новых территориях. Голосование жителей о включении в проект программы реновации пройдет с 15 мая по 15 июня.