Новая неопределенность для пятиэтажек

Новое уточнение программы сноса пятиэтажек рождает новую неопределенность.

Опубликованный во вторник список, исключивший из программы реновации 40 районов старой и 15 новой Москвы, все еще вызывает много вопросов. Несмотря на заверения, что реновация не коснется домов в хорошем состоянии, в кандидатах на снос оказались и сталинки, и не считающиеся аварийными дома 1910–1920-х гг. (в том числе городские достопримечательности), и дома, в которых недавно был сделан капремонт. Напротив, немало домов, находящихся в аварийном состоянии, но стоящих на земле, не интересной для застройщиков, исключены из программы.