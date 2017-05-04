От редакции
Статья опубликована в № 4315 от 04.05.2017 под заголовком: От редакции: Пятиэтажная повестка

Новая неопределенность для пятиэтажек

Что первично: закон или голосование по сносу

Новое уточнение программы сноса пятиэтажек рождает новую неопределенность.

Опубликованный во вторник список, исключивший из программы реновации 40 районов старой и 15 новой Москвы, все еще вызывает много вопросов. Несмотря на заверения, что реновация не коснется домов в хорошем состоянии, в кандидатах на снос оказались и сталинки, и не считающиеся аварийными дома 1910–1920-х гг. (в том числе городские достопримечательности), и дома, в которых недавно был сделан капремонт. Напротив, немало домов, находящихся в аварийном состоянии, но стоящих на земле, не интересной для застройщиков, исключены из программы.

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