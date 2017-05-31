Власти Москвы: застройщики не будут инвесторами программы реновации

Вся программа реновации будет выполнена за счет города, инвесторы привлекаться не будут, рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Марат Хуснуллин.

По его словам, опыт предыдущего этапа расселения показал, что привлекать инвесторов не очень эффективно. «Из 26 инвестконтрактов с застройщиками 20 городу пришлось взять на себя», - сказал Хуснуллин.

Заммэра пояснил, что для привлечения частных застройщиков в программу необходимо включить дополнительные условия, от которых город решил отказаться. В частности, чтобы для них проекты в рамках программы реновации стали прибыльными, необходимо увеличить плотность и этажность застройки. «У нас в каждом квартале планируется индивидуальный подход к этажности строительства», - сказал заммера, отметив, что где-то будет строиться жилье в 5-6 этажей, а где-то возможна и многоэтажная застройка в более чем 20 этажей. Кроме того, город, по словам Хуснуллина, не планирует повышать существующие сегодня нормативы по плотности застройки и строить более чем 25 000 кв. м жилья на 1 га.

Кроме того, привлечение частных застройщиков осложняется тем, что им необходимы длинные кредиты на строительство, плюс федеральный закон не позволяет передавать застройщикам землю без аукциона.

«Поэтому мы изначально, к сожалению, вынуждены констатировать, что всю программу будем делать за счёт города», — сказал Хуснуллин.

«Мы сегодня никаких переговоров о том, что застройщики будут участвовать в программе реновации, не ведем», — подчеркнул он, отметив, однако, что те застройщики, у которых есть собственные производственные мощности, могут быть привлечены к аукционам в качестве подрядчиков на строительство. «Такой вариант возможен», - заключил чиновник, отметив, что проведены предварительные переговоры с поставщиками материалов и оборудования, с некоторыми планируется заключить контракты на 3-5 лет.