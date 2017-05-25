Предложение квартир в пятиэтажках под снос в Москве сократилось на четверть Е. Разумный / Ведомости

Количество выставленных на продажу квартир в домах, рассматриваемых властями Москвы как подлежащие сносу в рамках реновации, к маю сократилось на 24,5 % относительно января 2017 г., говорится в исследовании компании «ИНКОМ-Недвижимость».

По данным экспертов компании, средняя заявленная цена квартир таких домах практически не изменилась - с начала года она снизилась на 0,8% и составляет на данный момент 5,9 млн руб. Таким образом, ощутимое снижение объема предложения не означает активизации спроса на такое жилье, просто значительная часть продавцов сняла объекты с продажи, говорит директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость» Михаил Куликов.

По данным аналитиков «ИНКОМ-Недвижимость», сейчас на вторичном рынке Москвы продается 2 171 квартира в домах, где проходит голосование по включению в программу реновации. «Это 5,8 % от общего объема предложения «вторички» в городе», - говорится в исследовании компании. В январе 2017 г. в таких домах насчитывалось 2 877 квартир.

Между тем управляющий партнер «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости» Марина Толстик считает, что спрос на дерешвые хрущевки довольно высокий. «В хрущевках, панельных домах типовой планировки, панельных домах улучшенной планировки количество квартир сокращается, поскольку их быстро покупают. А вот в наиболее дорогих категориях домов – монолитных, монолитно-кирпичных, кирпичных с большой кухней – доля квартир увеличивается, поскольку активность в этом сегменте низкая», - говорит Толстик.

Всего во всех блочных и панельных пятиэтажках в старых границах Москвы (в том числе и в тех, где не проходит голосование) продается 4 763 квартир, подсчитали эксперты компании «БЕСТ - Новострой». При этом больше всего в таких пятиэтажках предлагается двухкомнатных квартир – 1 783 лота – со средним бюджетом покупки порядка 8,8 млн руб. «Однушек» предлагается 1 279 лотов со средним бюджетом покупки 6,5 млн руб. Меньше всего – трехкомнатных квартир - 839 лотов со средним бюджетом покупки 10,5 млн руб.

Предложение и цены на вторичные квартиры в Москве снижаются По данным компании «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости», объем предложения квартир на вторичном рынке Москвы в апреле уменьшился на 5% и составил 39 400 квартир. Доля нового предложения (впервые выставленного на продажу в отчетном месяце) уменьшилась до 19%.«Средневзвешенная цена продажи по итогам января-апреля 2017 года составила 9,416 млн рублей, – подсчитала партнер «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости» Марина Толстик. – По сравнению с тем же периодом прошлого года эта цифра уменьшилась почти на 11% – тогда она равнялась 10,556 млн рублей. Сильнее всего просел средний чек по трехкомнатным квартирам – более чем на 16%. Также заметно подешевели «двушки» – на 11,5%. А вот однокомнатные квартиры не сдают позиций, цены продаж на них остались примерно такими же».

Сразу после объявления о планируемом сносе хрущевок по всей Москве в течение небольшого периода времени риэлторы наблюдали всплеск интереса граждан к квартирам в этих домах. « Тогда за неделю количество обращений по вопросам купли-продажи жилой недвижимости увеличилось на 25 %, и большая их часть касалась жилья в «хрущевках»», - рассказал «Ведомостям» Михаил Куликов. Однако, по его словам, такое поведение участников рынка не привело к реальному увеличению сделок с этими квартирами. Напротив, на фоне оживления интереса к «хрущевкам» некоторые продавцы квартир в них попытались поднять цены в среднем на 300 000 ­-500 000 руб., что немедленно вызвало резко отрицательную реакцию потенциальных покупателей: количество звонков снизилось, а в ряде случаев был зафиксирован срыв сделок, говорит Куликов. По оценке риэлторов, из-за спекуляций продавцов сорвалось подписание около 10 % договоров купли-продажи квартир в пятиэтажках.

По данным «Инком-Недвижимость», максимальное снижение предложения квартир в домах, где проходит голосование, наблюдается в Бутырской районе Москвы (61,5%), Южном Бутове (55,6%), Западном Дегунине (51,4%), Северном (50%), Черемушках (49,4), Бескудниковском (45,5%), Солнцеве (45%), Лосиноостровском (43,6%), Марфине (42,1%), Проспекте Вернадского (40,6%).

Если бы все квартиры в панельных и блочных пятиэтажках Москвы были проданы по средней предлагаемой собственниками цене, их владельцы могли бы выручить около 32,27 млрд руб., подсчитали в «БЕСТ -Новострой». На эти средства собственники квартир в блочных и панельных пятиэтажках могли бы выкупить почти 20% всего предложения в новостройках Москвы. По данным «БЕСТ-Новострой» в Москве сегодня выставлено на продажу 1,2 млн кв. м жилья в новостройках массового сегмента, средняя цена «квадрата» в которых составляет 142 500 руб. Соответственно, все недорогие новостройки можно приобрести приблизительно за 170,4 млрд руб. «Эти расчеты довольно приблизительны, но они подчеркивают то, что квартира в пятиэтажке и сегодня остается реальным активом, который можно реализовать и приобрести взамен новое жилье», – комментирует Ирина Доброхотова, председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой».

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