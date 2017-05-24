Против программы реновации проголосовали жители 18 домов
- Бэла Ляув
- / Ведомости
Собственники и наниматели трети квартир, вошедших в проект программы реновации домов в Москве, уже проголосовали на электронной площадке «Активный гражданин», сообщил председатель общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Александр Козлов (цитата по ТАСС). По его словам, более 90% от числа проголосовавших поддерживают участие в реновации: «Участие в реновации безоговорочно поддерживают жители 4164 домов, включенных в списки для голосования. В этих домах сторонники реновации набирают более 2/3 от числа принявших участие в голосовании».
Дома, проголосовавшие против программы реновации, расположены в 13 районах города, в основном в Восточном и Северо-Восточном административных округах. При этом в число потенциальных отказников не входит ни один из домов Центрального округа.
Из 4546 домов, которые включены в перечень для голосования, в 322 не проголосовали жильцы ни одной квартиры. В 360 домах число голосующих «за» составило менее 2/3. Из них в 160 домах сторонников реновации меньше 50% от числа проголосовавших.
Также определились первые 18 домов, которые не войдут в программу реновации. В них, по словам Козлова, число проголосовавших «против» в системе «Активный гражданин» и «Моих документах» превысило 1/3 от общего числа квартир. Они с большой долей вероятности покинут программу реновации. Эти дома расположены в 13 районах, в основном в Восточном и Северо-Восточном административных округах. На сайте штаба по контролю за реализацией программы реновации уточняется, что жители этих домов могут передумать и провести общее собрание собственников.
Где расположены не вошедшие в программу дома?
|Округ
|Район
|Улица
|Дом, корпус
|ВАО
|Измайлово
|2-я Прядильная улица
|дом 3, корпус 1
|ВАО
|Измайлово
|3-я Прядильная улица
|дом 18
|ВАО
|Новогиреево
|Перовская улица
|дом 59
|ВАО
|Новогиреево
|Новогиреевская улица
|дом 52
|ВАО
|Перово
|Перовская улица
|дом 26, корпус 1
|ВАО
|Перово
|3-я Владимирская улица
|дом 18
|ЗАО
|Очаково-Матвеевское
|улица Елены Колесовой
|дом 3
|ЗАО
|Филевский Парк
|Большая Филёвская улица
|дом 14, корпус 1
|СВАО
|Алексеевский
|Новоалексеевская улица
|дом 18, корпус 4
|СВАО
|Бабушкинский
|улица Лётчика Бабушкина
|дом 19/1
|СВАО
|Лосиноостровский
|Таймырская улица
|дом 8, корпус 1
|СВАО
|Лосиноостровский
|улица Коминтерна
|дом 32/5
|СВАО
|Лосиноостровский
|Янтарный проезд
|дом 19
|СВАО
|Лосиноостровский
|Янтарный проезд
|дом 21
|СВАО
|Марфино
|улица Комдива Орлова
|дом 4
|СВАО
|Ростокино
|улица Докукина
|дом 11, строение 1
|СВАО
|Свиблово
|Тенистый проезд
|дом 10, корпус 1
|ЮВАО
|Лефортово
|Золоторожский проезд
|дом 2