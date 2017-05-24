Против программы реновации проголосовали жители 18 домов

Из 4546 домов, которые включены в перечень для голосования, в 322 домах не проголосовали жильцы ни одной квартиры Евгений Разумный / Ведомости

Собственники и наниматели трети квартир, вошедших в проект программы реновации домов в Москве, уже проголосовали на электронной площадке «Активный гражданин», сообщил председатель общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Александр Козлов (цитата по ТАСС). По его словам, более 90% от числа проголосовавших поддерживают участие в реновации: «Участие в реновации безоговорочно поддерживают жители 4164 домов, включенных в списки для голосования. В этих домах сторонники реновации набирают более 2/3 от числа принявших участие в голосовании».

Дома, проголосовавшие против программы реновации, расположены в 13 районах города, в основном в Восточном и Северо-Восточном административных округах. При этом в число потенциальных отказников не входит ни один из домов Центрального округа.

Из 4546 домов, которые включены в перечень для голосования, в 322 не проголосовали жильцы ни одной квартиры. В 360 домах число голосующих «за» составило менее 2/3. Из них в 160 домах сторонников реновации меньше 50% от числа проголосовавших.

Также определились первые 18 домов, которые не войдут в программу реновации. В них, по словам Козлова, число проголосовавших «против» в системе «Активный гражданин» и «Моих документах» превысило 1/3 от общего числа квартир. Они с большой долей вероятности покинут программу реновации. Эти дома расположены в 13 районах, в основном в Восточном и Северо-Восточном административных округах. На сайте штаба по контролю за реализацией программы реновации уточняется, что жители этих домов могут передумать и провести общее собрание собственников.