Почти половина собственников квартир в пятиэтажках приняли участие в голосовании

Член Общественной палаты Москвы Павел Данилин сообщил, что в голосовании по программе реновации приняла участие почти половина собственников и нанимателей квартир в пятиэтажках. «На сегодняшний день проголосовали 47,5% собственников и нанимателей жилья. В 4123 домах две трети проголосовали за снос пятиэтажек», — сказал Данилин.

В 412 домах, по его словам, за снос проголосовали от 1/3 до 2/3 собственников, в 167 домах за реновацию высказались менее 50%. Данилин уточнил, что 67 домов отказались от включения в программу реновации. Таким образом, всего в списке для голосования 4566 домов.

Из слов чиновников следовало, что в программу реновации попали морально и физически устаревшие здания. «Ведомости» изучили весь список. Как оказалось, в нем лишь 55% домов — не поддающиеся ремонту хрущевки с вмонтированными в стены трубами отопления и водоснабжения. Зато расположены планируемые к сносу дома очень удачно.