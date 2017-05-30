Депутаты позаботились о москвичах вместе с правительством

Вячеслав Володин рассказал о том, как изменится законопроект о реновации

На думские слушания позовут 300 жителей домов, попадающих под реновацию Евгений Разумный / Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в понедельник, что подготовленные депутатами поправки к законопроекту о реновации в Москве лучше всего защищают права человека. При этом в пятницу на сайте Госдумы появилось сообщение о том, что межфракционная рабочая группа поддержала внесенные еще 23 мая правительственные поправки к этому законопроекту. Депутаты всех фракций внесли свои консолидированные поправки первыми 18 мая. Планируется, что второе чтение законопроекта пройдет 9 июня, а срок сбора поправок заканчивается 3 июня. Таким образом, к 6 июня – большим думским слушаниям по реновации – у депутатов уже должен быть согласованный текст законопроекта ко второму чтению. «Третьего числа мы заканчиваем принимать все поправки, шестого числа мы будем понимать, какое решение примут комитеты, и на слушаниях председатели комитетов озвучат жителям позицию и вместе обсудят ее», – сказал Володин.

В первом чтении документ приняли 20 апреля, он вызвал серьезные вопросы у общественности и экспертов. Президент Владимир Путин пообещал не подписывать закон, если он не будет гарантировать права жителей, после чего Володин предложил отложить второе чтение на 5 июля, но в итоге было принято решение провести его 9 июня. Срок внесения поправок был сокращен после телефонного разговора Володина с Путиным, объясняли собеседники «Ведомостей» в Думе. 15 июня состоится прямая линия президента. «Процессы пошли правильные, нашли консенсус, внесли поправки, потому что мы не можем выйти на слушания без позиции, – говорит Володин. – Скорее всего, основные подходы и решения уже есть, и по ним есть позиция».

На думские слушания позовут 300 жителей домов, попадающих под реновацию, остальные 150 гостей – депутаты, члены Совета Федерации, мэр Москвы Сергей Собянин. Фракции самостоятельно смогут пригласить тех, кого они считают нужным, через местных депутатов в округах. Если в ходе слушаний появятся вопросы, Дума сможет подготовить поправки и внести их с голоса уже в зале пленарного заседания.

Вход без выхода Правительство и власти Москвы предлагают жителям для выхода их дома из программы реновации собрать 2/3 голосов собственников. Таким образом, попавший в программу дом уже практически не будет иметь шансов из нее выйти, полагает председатель Госдумы.

Депутатские поправки лучше защищают права собственников в нежилых помещениях в переселяемых домах, интересы очередников, а поправки правительства и Москвы – только собственников квартир и соцнанимателей, объяснил Володин. «Мы проанализировали все поправки. Есть хорошо проработанные поправки правительства, есть проработанные поправки Думы», – сказал он. Будут учтены и те и другие. Поправки депутатов лучше защищают права человека и более полно реализуют требование президента по учету мнений собственников, а правительственные лучше определяют категории домов и порядок расселения. Например, выход из программы дома, ранее в нее включенного, по думским поправкам происходит по решению «не менее 1/3 собственников плюс 1 голос», что позволяет исправить юридические изъяны утвержденной городом процедуры голосования, считает председатель палаты (см. врез).

Маршем против реновации

Евгений Разумный / Ведомости На юго-западе Москвы прошло шествие против сноса пятиэтажных домов, которое завершилось митингом против программы реновации 1/16 Евгений Разумный / Ведомости

Организация «Белый счетчик» насчитала почти 5000 участников. По данным ГУ МВД по Москве, в шествии приняли участие около 3000 человек 2/16 Евгений Разумный / Ведомости Марш и митинг, которые прошли 28 мая на улице Вавилова, были согласованы с правительством Москвы 3/16 Евгений Разумный / Ведомости Перед началом митинга полиция забрала баннеры, на которых упоминались президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил телеканал «Дождь» 4/16 Евгений Разумный / Ведомости Организаторами акции выступили партии "Парнас", «Яблоко», Партия 5 декабря и «Демократический выбор» 5/16 Евгений Разумный / Ведомости Официально массовое мероприятие было согласовано на 10 000 человек 6/16 Евгений Разумный / Ведомости Участники марша прошли по улице Вавилова 7/16 Евгений Разумный / Ведомости К 15.00 шествие завершилось и начался митинг, на котором выступили председатель «Яблока» Эмилия Слабунова, представитель Комитета протестных действий Александр Рыклин, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин, а также муниципальные депутаты и активисты, сообщает РБК 8/16 Евгений Разумный / Ведомости Это уже не первый митинг москвичей против реновации 9/16 Евгений Разумный / Ведомости Движение транспорта, в том числе общественного, в районе проведения мероприятия было перекрыто 10/16 Евгений Разумный / Ведомости Участники митинга 11/16 Евгений Разумный / Ведомости Организаторы выбрали Черемушки для проведения акции, так как в этом районе запланирован снос 121 дома, сообщает "Интерфакс" 12/16 Евгений Разумный / Ведомости 2 мая власти Москвы опубликовали перечень пятиэтажек для голосования на включение в программу реновации 13/16 Евгений Разумный / Ведомости 18 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о дополнительных гарантиях при реновации в столице 14/16 Евгений Разумный / Ведомости Главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин позже написал в Facebook, что баннер с надписью «Собянинскую “реновацию” — под снос!» вернули, оторвав от него первое слово 15/16 Евгений Разумный / Ведомости Мероприятие продлилось до 16 часов. О задержаниях не сообщалось 16/16

Госдума колеблется между выполнением неформальных обязательств дать закону зеленый свет, стремлением продемонстрировать внимание к голосу общества, необходимостью угадать, изменилась ли позиция высшего руководства, и нежеланием уступать мэрии роль автора компромиссных поправок, резюмирует политолог Михаил Виноградов: «Мэрия действует двойственно, как доктор Джекил и мистер Хайд. С одной стороны, говорится, что все будет учтено, с другой – форсируется проведение опроса, создается ажиотаж вокруг даты 15 июня. Хотя властями Москвы даже не опубликованы итоги апрельского опроса, на который они все время ссылаются».