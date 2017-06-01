Жители 70 домов Москвы отказались от участия в программе реновации

На данный момент голоса молчунов засчитываются как проголосовавшие «за» Евгений Разумный / Ведомости

Согласно данным общественного штаба по контролю за реновацией на 1 июня, в Москве жители 70 пятиэтажек отказались от участия в программе реновации.

«Из 167 домов, где по вопросу реновации высказалось не менее 50% граждан, за выход из программы проголосовало 67 домов. Еще у нас есть три дома, которые проголосовали по протоколам (общих собраний жильцов - ред.), итого сегодня мы имеем 70 домов», - заявил на брифинге представитель штаба Павел Данилин.

Уже не в списках 17 домов, жители которых выступили категорически против сноса, исключили из списка голосования в середине мая. Жильцы этих домов проголосовали против сноса на внеочередном собрании собственников. Они аргументировали свое решение тем, что дома комфортные для проживания, во многих из них сделан капремонт. Среди них не только пятиэтажки, но и трех-четырехэтажные кирпичные дома.

Другой представитель штаба Александр Козлов пояснил, что на данный момент по вопросу реновации проголосовала уже практически половина жителей, чьи дома были внесены в перечень программы. «На утро 1 июня проголосовали 47% квартир, которые есть в списке проекта программы реновации», - передает его слова «Интерфакс».

На прошедшей неделе проголосовало 33%. При этом есть дома, где в голосовании уже приняли участие 2/3 жителей, «есть дома, где проголосовало не менее 50% жителей», сказал он. По словам Козлова, реновацию одобрили 90% всех проголосовавших. Эти данные не меняются с момента начала голосования. «У нас ещё есть 11 "домов-молчунов", которые пока не высказались», - сказал он.

Замруководителя департамента информационных технологий Москвы Анна Пашкевич на брифинге призывала всех проголосовавших проверить через сайт «Активный гражданин» правильность учета их голоса. По ее словам, «человеческий фактор никто не отменял». «Через четыре дня после голосования мы направляем смс с кодом, и на сайте "Активный гражданин" человек может все проверить», - отметила она, добавив, что этим сервисом уже воспользовались 60 000 человек.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти Москвы внесут изменения в порядок проведения голосования жителей домов. Градоначальник пообещал, что отныне голоса молчунов будут учитываться пропорционально голосам, поданным «за» или «против».

«По уточненному порядку голоса молчунов будут учитываться пропорционально голосам других жителей, поданным за или против включения дома в проект программы реновации. У тех жителей пятиэтажек, которые пока не приняли участия в голосовании и не хотят передоверять судьбу своего дома другим, есть еще две недели для того, чтобы высказать свое личное мнение за или против включения своего дома в проект программы реновации», - заявил мэр.

Как пояснил мэр, на данный момент голоса молчунов засчитываются как проголосовавшие «за». Но при таком подходе невозможно правильно посчитать голоса в домах с низкой явкой. «Например, в голосовании приняли участие жители 30% квартир: 15% – "за", 15% – "против". Если голоса молчунов свалить в одну корзину, получим уровень поддержки "за" 85%», - отметил Собянин. По его словам, таким образом подводить итоги голосования «рука не поднимается».

18 домов, жители которых ранее уже отказались от сноса