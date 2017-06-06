«Дождь»: в Москве идет стихийное шествие против реновации

В Москве началось стихийное шествие против реновации, сообщает телеканал «Дождь». По данным «Дождя», шествие началось у Госдумы, где в 14.00 начались слушания по программе реновации. Позднее к зданию нижней палаты парламента стянули сотрудников ОМОНа и полиции, которые призывают москвичей разойтись.

После этого люди решили отправиться на улицу Ильинка к зданию приемной администрации президента России, скандируя «Это наш город!» и «Собянина в отставку!».

Сегодня в Госдуме прошли открытые слушания по законопроекту о реновации. Мэр Собянин заявил, что программу поддержали 88% проголосовавших жителей этих домов. Второе чтение законопроекта назначено на 9 июня.