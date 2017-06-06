Собянин: 300 площадок для старта реновации не опубликуют до закона

Отвечая на вопрос жителей в ходе парламентских слушаний о реновации в Госдуме, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал , что мэрия ведет дискуссию с жителями о том, где должен быть «стартовый» (с него должно начинаться переселение) дом: «Сегодня подобрано около 300 площадок, вся программа рассчитана путем волнового переселения. Мы не можем опубликовать его, пока не принят закон. Мы берем стартовый дом и постепенно приближаемся к вашему кварталу».

Выслушав одно из предложений выступающего жителя, Собянин пообещал создать общественный комитет по надзору за ходом строительства новых домов, чтобы это была «максимально прозрачная процедура».

«Процедура включения дома в список на голосование абсолютно непрозрачная, мы не можем получить ни одного документа, на основании которого включают дома. Процедура включения волюнтаристская», - заявил другой житель. Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев ответил, что попадают дома 1957-1968 гг. и это прописано в федеральном законе.