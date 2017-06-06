Собянин о переселении из пятиэтажек в новую Москву: «это дурь»

Москвичей из сносимых пятиэтажек не будут выселять в новую Москву, листовки на эту тему - провокация, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Не обращайте внимания на эту дурь. Это провокации тех людей, которые хотят вас настроить против программы, запугать, обмануть. Это очевидная глупость - разбрасывать листовки, что через 20 дней вас куда-то выселят, что вас переселят в новую Москву или на 101-й километр и т. д.», - сказал мэр Собянин на парламентских слушаниях в Госдуме, отвечая на вопросы москвичей, жителей пятиэтажек.

Собянин призвал не раскачивать ситуацию вокруг программы реновации. «Очевидно, это недобросовестные люди, политиканы, которые пользуются ситуацией и ее раскачивают», - подчеркнул мэр.

Он еще раз заявил, что права москвичей при переселении из пятиэтажного жилищного фонда нарушены не будут. «Такого никогда не было и не будет», - добавил мэр.

Сегодня в Госдуме прошли открытые слушания по законопроекту о реновации. Мэр Собянин заявил, что программу поддержали 88% проголосовавших жителей этих домов. Второе чтение законопроекта назначено на 9 июня.