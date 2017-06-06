Жители хороших пятиэтажек попросили отдельную программу реконструкции

Жители малоизношенных пятиэтажек в комфортных районах Москвы попросили об отдельной программе реконструкции. Их жители сегодня общались с мэром Москвы Сергеем Собяниным в ходе открытых слушаний по реновации в Госдуме.

По итогам слушаний спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать рабочую группу из самых активных выступающих на слушаниях, чтобы «урегулировать технические моменты».

«Ни о какой добровольности речи не идет, проведение собрания собственников блокировалось управой, на общем собрании представители управы называли организаторов провокаторами. Нам предлагается переезжать в панельный дом вместо блочного, многоэтажный муравейник с низкокачественной отделкой, без парковой зоны», - высказала опасения одна из жительниц. Собянин ответил, что никаких конкретных домов, пока закон не принят, быть не может: «Нет ни одного дома, который был бы включен в программу. Я мэр города, я стою перед вами, такого не будет».

Володин посоветовал приглашать на собрания избранных в Госдуму депутатов.

Еще один житель заявил, что программа пугает с точки зрения ухудшающейся окружающей среды: «Мы видим, как сейчас строят, мы живем в зеленых уютных двориках пятиэтажек, это блочные дома. Почему реновация не подразумевает реконструкцию, а сразу снос?» Некоторые жители после этих выступлений благодарили мэрию и просили включить дома в программу как можно скорее. «Может быть, процент износа положить в основу первоочередности», - предложил Володин. «Где хуже техническое состояние дома, там активнее жители «за». Речь идет о том, чтобы быстрее реализовать программу в таких домах», - согласился Собянин.

Один из жителей Свиблово спросил, может ли быть новостройка такой же зеленой, как двор его пятиэтажки, включенной в программу сноса. «У нас по Конституции гарантируется неприкосновенность частной собственности каждого человека», - напомнил он. Житель предложил решать вопросы с теми, где 100% жителей выступают за снос. «Никто не знает аварийного износа наших домов, никаких документов нет. Давайте информировать людей: нет информации о стартовых площадках, аварийности дома», - пожаловался житель Свиблово. Собянин в ответ заявил, что зеленые насаждения не должны уменьшаться и есть соответствующая городская программа по паркам.

СМИ публикуют фотографии выступающих на митингах против реновации, это очевидно всем, заявила еще одна из жительниц на слушаниях Госдумы по реновации. «Износ нашего дома - 38%, пятиэтажка кирпичного типа. Эта программа пройдется танком по судьбам людей, которые не хотят реновации. Подумайте о программе реконструции для отдельных домов. Сейчас нас этим законом хоронят, мы же не готовим похороны в 30 лет», - заявила жительница.