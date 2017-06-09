В программу реновации войдут 292 дома
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- / Ведомости
Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации опубликовал список из 292 домов (см. таблицу), которые войдут в программу по итогам голосования на общем собрании собственников. На сайте штаба говорится, что протоколы собраний уже проверила Мосжилинспекция. Больше всего желающих оказалось в Северо-Западном административном округе. За снос там проголосовало 52 дома. В Центральном округе жильцы девяти домов просят включить их в программу реновации.
Для сторонников программы собрать общее собрание не составило большого труда, заявил «Ведомостям» чиновник московской мэрии. По его словам, эти дома будут включены в программу реновации.
Днем ранее штаб опубликовал на сайте список из 159 домов, которые проголосовали за выход из программы на портале «Активный гражданин» и в центре «Мои документы». Еще 22 дома проголосовали за выход из программы на общем собрании собственников.
Дома, которые включат в програму реновации
|№
|Округ
|Адрес
|1
|ЦАО
|улица Пресненский Вал, дом 38, строение 4
|2
|ЦАО
|3-й Самотёчный переулок, дом 10
|3
|ЦАО
|Большая Почтовая улица, дом 18/20, корпус 15
|4
|ЦАО
|улица Плющиха, дом 55, строение 1
|5
|ЦАО
|Панфиловский переулок, дом 1/16, строение 2
|6
|ЦАО
|Кожевническая улица, дом 17/14, строение 2
|7
|ЦАО
|Вадковский переулок, дом 4/6
|8
|ЦАО
|улица Сущёвский Вал, дом 60, корпус 1
|9
|ЦАО
|Стрельбищенский переулок, дом 18А
|10
|САО
|улица Сперанского, дом 6
|11
|САО
|Ленинградское шоссе, дом 41, корпус 1
|12
|САО
|Нарвская улица, дом 6, корпус 1
|13
|САО
|Старопетровский проезд, дом 12, корпус 3
|14
|САО
|Старопетровский проезд, дом 12, корпус 6
|15
|САО
|Автомоторная улица, дом 3, корпус 2
|16
|САО
|проезд Черепановых, дом 48
|17
|САО
|Петровско-Разумовский проезд, дом 8А
|18
|САО
|Волоколамское шоссе, дом 16Б, корпус 3
|19
|САО
|улица Панфилова, дом 8
|20
|САО
|Астрадамский проезд, дом 3
|21
|САО
|Дмитровское шоссе, дом 61, корпус 1
|22
|САО
|Локомотивный проезд, дом 13
|23
|САО
|Локомотивный проезд, дом 15
|24
|САО
|улица Всеволода Вишневского, дом 9, корпус 2
|25
|САО
|Икшинская улица, дом 6
|26
|САО
|Большая Академическая улица, дом 23
|27
|САО
|Большая Академическая улица, дом 6, корпус 2
|28
|САО
|улица Приорова, дом 22
|29
|САО
|Часовая улица, дом 6, корпус 1
|30
|САО
|Ангарская улица, дом 2, корпус 1
|31
|САО
|Ангарская улица, дом 43
|32
|САО
|Базовская улица, дом 22А
|33
|САО
|Вокзальный переулок, дом 5
|34
|САО
|Дмитровское шоссе, дом 54, корпус 2
|35
|САО
|улица Адмирала Макарова, дом 19, корпус 2
|36
|САО
|улица Генерала Рычагова, дом 14
|37
|САО
|улица Костякова, дом 11
|38
|САО
|Хорошёвское шоссе, дом 23, корпус 1
|39
|САО
|Ленинградское шоссе, дом 41, корпус 2
|40
|САО
|Коровинское шоссе, дом 24, корпус 2
|41
|САО
|3-й Михалковский переулок, дом 17
|42
|САО
|Базовская улица, дом 24Г
|43
|САО
|Конаковский проезд, дом 13А
|44
|САО
|Коровинское шоссе, дом 20, корпус 2
|45
|САО
|Ленинградское шоссе, дом 248
|46
|САО
|проезд Черепановых, дом 50
|47
|САО
|улица Константина Симонова, дом 5, корпус 3
|48
|САО
|Базовская улица, дом 24В
|49
|САО
|Ленинградское шоссе, дом 238
|50
|САО
|Ленинградское шоссе, дом 96, корпус 3
|51
|СВАО
|улица Коминтерна, дом 3, корпус 1
|52
|СВАО
|Огородный проезд, дом 21А, корпус А
|53
|СВАО
|Огородный проезд, дом 21А, корпус Б
|54
|СВАО
|Изумрудная улица, дом 40
|55
|СВАО
|Шереметьевская улица, дом 1, корпус 1
|56
|СВАО
|улица Бочкова, дом 7
|57
|СВАО
|Будайская улица, дом 9
|58
|СВАО
|Будайский проезд, дом 7, корпус 2
|59
|СВАО
|Сельскохозяйственная улица, дом 13, корпус 1
|60
|СВАО
|Будайский проезд, дом 1
|61
|СВАО
|Новоалексеевская улица, дом 18, корпус 2
|62
|СВАО
|Радужная улица, дом 9, корпус 1
|63
|СВАО
|улица Коминтерна, дом 6
|64
|СВАО
|4-я улица Марьиной Рощи, дом 8А
|65
|СВАО
|Минаевский переулок, дом 3
|66
|СВАО
|1-я Останкинская улица, дом 14/7
|67
|СВАО
|Ростокинская улица, дом 6
|68
|СВАО
|проезд Нансена, дом 12, корпус 3
|69
|СВАО
|улица Коминтерна, дом 3, корпус 2
|70
|СВАО
|улица Коминтерна, дом 5
|71
|СВАО
|улица Добролюбова, дом 25
|72
|СВАО
|Абрамцевская улица, дом 4, корпус 1
|73
|СВАО
|Илимская улица, дом 5Б
|74
|СВАО
|2-я Новоостанкинская улица, дом 23
|75
|ВАО
|улица 9 Мая, дом 24А
|76
|ВАО
|Амурская улица, дом 52
|77
|ВАО
|Щёлковское шоссе, дом 57, корпус 2
|78
|ВАО
|5-я Парковая улица, дом 32
|79
|ВАО
|5-я Парковая улица, дом 34
|80
|ВАО
|Измайловский бульвар, дом 14/36
|81
|ВАО
|Никитинская улица, дом 19, корпус 2
|82
|ВАО
|Никитинская улица, дом 19, корпус 3
|83
|ВАО
|Открытое шоссе, дом 21, корпус 14
|84
|ВАО
|улица Николая Химушина, дом 19, корпус 1
|85
|ВАО
|улица Николая Химушина, дом 19, корпус 2
|86
|ВАО
|улица Николая Химушина, дом 9, корпус 1
|87
|ВАО
|Мартеновская улица, дом 19
|88
|ВАО
|улица Плеханова, дом 26, корпус 2
|89
|ВАО
|проспект Будённого, дом 17
|90
|ВАО
|10-я улица Соколиной Горы, дом 26А
|91
|ВАО
|16-я Парковая улица, дом 25, корпус 2
|92
|ВАО
|Первомайская улица, дом 128/9
|93
|ВАО
|Первомайская улица, дом 128А
|94
|ВАО
|посёлок Акулово, дом 14
|95
|ВАО
|улица 9 Мая, дом 22А
|96
|ВАО
|улица 9 Мая, дом 24
|97
|ВАО
|улица 9 Мая, дом 7А
|98
|ВАО
|Большая Черкизовская улица, дом 5, корпус 5
|99
|ВАО
|Малая Семёновская улица, дом 15/17, корпус 5
|100
|ВАО
|Халтуринская улица, дом 7А, корпус 5
|101
|ВАО
|улица Девятая Рота, дом 14
|102
|ВАО
|Щёлковское шоссе, дом 58, корпус 2
|103
|ВАО
|Бойцовая улица, дом 10, корпус 1
|104
|ВАО
|16-я Парковая улица, дом 29, корпус 1
|105
|ВАО
|Измайловский бульвар, дом 72
|106
|ВАО
|Зелёный проспект, дом 67, корпус 2
|107
|ВАО
|Свободный проспект, дом 6, корпус 1
|108
|ВАО
|1-я Владимирская улица, дом 7
|109
|ВАО
|3-я Владимирская улица, дом 3, корпус 2
|110
|ВАО
|улица Плющева, дом 9, корпус 1
|111
|ВАО
|Мажоров переулок, дом 8
|112
|ВАО
|3-я Рыбинская улица, дом 12
|113
|ВАО
|3-я Рыбинская улица, дом 19
|114
|ВАО
|3-я Рыбинская улица, дом 28
|115
|ЮВАО
|Рязанский проспект, дом 91, корпус 4
|116
|ЮВАО
|улица Вострухина, дом 6, корпус 1
|117
|ЮВАО
|улица Юных Ленинцев, дом 79, корпус 4
|118
|ЮВАО
|Ставропольская улица, дом 14
|119
|ЮВАО
|улица Рогожский Посёлок, дом 1
|120
|ЮВАО
|улица Трофимова, дом 23, корпус 3
|121
|ЮВАО
|Волгоградский проспект, дом 131, корпус 2
|122
|ЮВАО
|Зеленодольская улица, дом 17, корпус 5
|123
|ЮВАО
|Новохохловская улица, дом 5Б
|124
|ЮВАО
|11-я улица Текстильщиков, дом 2
|125
|ЮВАО
|8-я улица Текстильщиков, дом 16, корпус 2
|126
|ЮВАО
|8-я улица Текстильщиков, дом 19
|127
|ЮВАО
|Басовская улица, дом 8
|128
|ЮВАО
|Чистопольская улица, дом 5, корпус 2
|129
|ЮВАО
|Рязанский проспект, дом 91, корпус 2
|130
|ЮВАО
|Рязанский проспект, дом 91, корпус 3
|131
|ЮВАО
|улица Вострухина, дом 6, корпус 2
|132
|ЮВАО
|Бронницкая улица, дом 6А
|133
|ЮВАО
|Орехово-Зуевский проезд, дом 26
|134
|ЮВАО
|Орехово-Зуевский проезд, дом 28
|135
|ЮВАО
|Сорокин переулок, дом 9
|136
|ЮВАО
|1-й Саратовский проезд, дом 9, корпус 1
|137
|ЮВАО
|улица Малышева, дом 6
|138
|ЮВАО
|Самаркандский бульвар, дом 24, корпус 1
|139
|ЮВАО
|Окская улица, дом 12, корпус 1
|140
|ЮВАО
|Мининский переулок, дом 4/6
|141
|ЮВАО
|Люблинская улица, дом 54, строение 2
|142
|ЮВАО
|Луховицкая улица, дом 4
|143
|ЮВАО
|улица Михайлова, дом 5
|144
|ЮВАО
|1-й Грайвороновский проезд, дом 6
|145
|ЮВАО
|7-я улица Текстильщиков, дом 3/1
|146
|ЮВАО
|улица Артюхиной, дом 9
|147
|ЮВАО
|6-я Кожуховская улица, дом 25, корпус 2
|148
|ЮВАО
|7-я Кожуховская улица, дом 8, корпус 2
|149
|ЮВАО
|Люблинская улица, дом 111, строение 2
|150
|ЮАО
|улица Симоновский Вал, дом 24, корпус 2
|151
|ЮАО
|Судостроительная улица, дом 27, корпус 1
|152
|ЮАО
|Харьковский проезд, дом 1В, корпус 4
|153
|ЮАО
|Варшавское шоссе, дом 25
|154
|ЮАО
|Каширское шоссе, дом 11, корпус 4
|155
|ЮАО
|Каширское шоссе, дом 2, корпус 2
|156
|ЮАО
|Каширское шоссе, дом 9, корпус 2
|157
|ЮАО
|Артековская улица, дом 7, корпус 1
|158
|ЮАО
|Артековская улица, дом 7, корпус 2
|159
|ЮАО
|Харьковский проезд, дом 1В, корпус 1
|160
|ЮАО
|Каширское шоссе, дом 11, корпус 2
|161
|ЮАО
|Каширское шоссе, дом 13, корпус 2
|162
|ЮАО
|Каширское шоссе, дом 13, корпус 3
|163
|ЮАО
|Каширское шоссе, дом 9, корпус 3
|164
|ЮАО
|Каширское шоссе, дом 9, корпус 4
|165
|ЮЗАО
|Большая Черёмушкинская улица, дом 42, корпус 2
|166
|ЮЗАО
|Новочерёмушкинская улица, дом 3А, корпус 2
|167
|ЮЗАО
|проспект 60-летия Октября, дом 31/18, корпус 2
|168
|ЮЗАО
|улица Ферсмана, дом 7
|169
|ЮЗАО
|улица Шверника, дом 14/1, корпус 1
|170
|ЮЗАО
|улица Цюрупы, дом 12, корпус 1
|171
|ЮЗАО
|улица Цюрупы, дом 12, корпус 2
|172
|ЮЗАО
|улица Цюрупы, дом 12, корпус 3
|173
|ЮЗАО
|улица Цюрупы, дом 12, корпус 4
|174
|ЮЗАО
|улица Кржижановского, дом 18, корпус 2
|175
|ЮЗАО
|Большая Черёмушкинская улица, дом 6, корпус 1
|176
|ЮЗАО
|улица Панфёрова, дом 5, корпус 1
|177
|ЮЗАО
|улица Панфёрова, дом 9
|178
|ЮЗАО
|улица Академика Арцимовича, дом 5, корпус 3
|179
|ЮЗАО
|Нагорная улица, дом 13, корпус 4
|180
|ЮЗАО
|улица Дмитрия Ульянова, дом 18, корпус 1
|181
|ЮЗАО
|улица Дмитрия Ульянова, дом 9/11, корпус 2
|182
|ЮЗАО
|Нагорная улица, дом 42, корпус 1
|183
|ЮЗАО
|Типографская улица, дом 6
|184
|ЗАО
|2-я Рейсовая улица, дом 12
|185
|ЗАО
|2-я Рейсовая улица, дом 14
|186
|ЗАО
|Молодогвардейская улица, дом 33, корпус 1
|187
|ЗАО
|Оршанская улица, дом 8, корпус 1
|188
|ЗАО
|Партизанская улица, дом 9, корпус 1
|189
|ЗАО
|улица Красных Зорь, дом 31
|190
|ЗАО
|улица Маршала Неделина, дом 30, корпус 3
|191
|ЗАО
|проспект Вернадского, дом 77
|192
|ЗАО
|Наро-Фоминская улица, дом 15
|193
|ЗАО
|Новозаводская улица, дом 15, корпус 1
|194
|ЗАО
|Новозаводская улица, дом 17, корпус 1
|195
|ЗАО
|улица Матросова, дом 21
|196
|ЗАО
|улица Матросова, дом 23
|197
|ЗАО
|улица Матросова, дом 25
|198
|ЗАО
|улица Матросова, дом 27
|199
|ЗАО
|улица Матросова, дом 29
|200
|ЗАО
|Молодогвардейская улица, дом 11, корпус 1
|201
|ЗАО
|улица Петра Алексеева, дом 5 А
|202
|ЗАО
|улица Екатерины Будановой, дом 3
|203
|СЗАО
|улица Свободы, дом 7А
|204
|СЗАО
|3-я Хорошёвская улица, дом 7
|205
|СЗАО
|Новохорошёвский проезд, дом 22, корпус 1
|206
|СЗАО
|Новохорошёвский проезд, дом 22, корпус 2
|207
|СЗАО
|проспект Маршала Жукова, дом 17, корпус 3
|208
|СЗАО
|проспект Маршала Жукова, дом 8, корпус 3
|209
|СЗАО
|улица Демьяна Бедного, дом 20, корпус 1
|210
|СЗАО
|улица Демьяна Бедного, дом 20, корпус 4
|211
|СЗАО
|улица Демьяна Бедного, дом 6
|212
|СЗАО
|1-й Волоколамский проезд, дом 7, корпус 3
|213
|СЗАО
|1-й Волоколамский проезд, дом 7, корпус 4
|214
|СЗАО
|Большой Волоколамский проезд, дом 12
|215
|СЗАО
|Живописная улица, дом 30, корпус 2
|216
|СЗАО
|Живописная улица, дом 30, корпус 4
|217
|СЗАО
|Живописная улица, дом 34, корпус 1
|218
|СЗАО
|Живописная улица, дом 34, корпус 2
|219
|СЗАО
|улица Академика Бочвара, дом 13
|220
|СЗАО
|улица Академика Бочвара, дом 9
|221
|СЗАО
|улица Берзарина, дом 14
|222
|СЗАО
|улица Берзарина, дом 6, корпус 1
|223
|СЗАО
|улица Ирины Левченко, дом 3
|224
|СЗАО
|улица Ирины Левченко, дом 7
|225
|СЗАО
|улица Маршала Конева, дом 3
|226
|СЗАО
|улица Маршала Малиновского, дом 1
|227
|СЗАО
|улица Маршала Новикова, дом 21
|228
|СЗАО
|улица Маршала Новикова, дом 6, корпус 2
|229
|СЗАО
|улица Маршала Новикова, дом 8, корпус 2
|230
|СЗАО
|улица Маршала Новикова, дом 8, корпус 3
|231
|СЗАО
|улица Маршала Рыбалко, дом 4-В
|232
|СЗАО
|улица Народного Ополчения, дом 42, корпус 2
|233
|СЗАО
|улица Рогова, дом 9
|234
|СЗАО
|Аэродромная улица, дом 15
|235
|СЗАО
|бульвар Яна Райниса, дом 15
|236
|СЗАО
|бульвар Яна Райниса, дом 17, корпус 1
|237
|СЗАО
|Лодочная улица, дом 13, строение 1
|238
|СЗАО
|Лодочная улица, дом 15, строение 1
|239
|СЗАО
|улица Героев Панфиловцев, дом 16, корпус 2
|240
|СЗАО
|улица Героев Панфиловцев, дом 31
|241
|СЗАО
|Новохорошёвский проезд, дом 22, корпус 3
|242
|СЗАО
|проспект Маршала Жукова, дом 12, корпус 1
|243
|СЗАО
|проспект Маршала Жукова, дом 16, корпус 2
|244
|СЗАО
|проспект Маршала Жукова, дом 16, корпус 4
|245
|СЗАО
|проспект Маршала Жукова, дом 16, корпус 6
|246
|СЗАО
|проспект Маршала Жукова, дом 8, корпус 1
|247
|СЗАО
|улица Демьяна Бедного, дом 20, корпус 3
|248
|СЗАО
|улица Паршина, дом 35, корпус 2
|249
|СЗАО
|улица Героев Панфиловцев, дом 14, корпус 2
|250
|СЗАО
|проспект Маршала Жукова, дом 16, корпус 7
|251
|СЗАО
|Подмосковная улица, дом 4
|252
|СЗАО
|проспект Маршала Жукова, дом 16, корпус 5
|253
|СЗАО
|улица Демьяна Бедного, дом 20, корпус 2
|254
|СЗАО
|улица Демьяна Бедного, дом 22, корпус 3
|255
|ЗелАО
|город Зеленоград, улица Панфилова, дом 15А
|256
|ТАО
|поселение Киевский, посёлок Станции Мачихино, дом 1
|257
|ТАО
|поселение Киевский, рабочий посёлок Киевский, Бекасовская улица, дом 1А
|258
|ТАО
|поселение Киевский, рабочий посёлок Киевский, Бекасовская улица, дом 1Б
|259
|ТАО
|поселение Краснопахорское, село Красная Пахра, дом 1
|260
|ТАО
|поселение Краснопахорское, село Красная Пахра, Заводская улица, дом 13А
|261
|ТАО
|город Троицк, Спортивная улица, дом 1
|262
|ТАО
|поселение Щаповское, посёлок Курилово, Центральная улица, дом 2
|263
|ТАО
|поселение Первомайское, посёлок Птичное, Центральная улица, дом 72
|264
|ТАО
|Рабочая ул. (пос.Первомайское, п.Первомайское, д.6
|265
|НАО
|поселение "Мосрентген", посёлок Завода Мосрентген, дом 18
|266
|НАО
|поселение "Мосрентген", посёлок Завода Мосрентген, дом 19
|267
|НАО
|поселение "Мосрентген", посёлок Завода Мосрентген, дом 5
|268
|НАО
|поселение Марушкинское, пос.Красные горки дом 3
|269
|НАО
|поселение Марушкинское, пос.Красные горки дом 5
|270
|НАО
|поселение Марушкинское, пос.Крёкшино дом 20
|271
|НАО
|поселение Марушкинское, пос.Крёкшино, ул.1-я Железнодорожная дом
|272
|НАО
|поселение Марушкинское, пос.Крёкшино, ул.1-я Железнодорожная дом 8
|273
|НАО
|поселение Марушкинское, пос.Крёкшино, ул.2-я Заводская дом 149
|274
|НАО
|поселение Марушкинское, пос.Крёкшино, ул.Липовая аллея дом 13
|275
|НАО
|поселение Марушкинское, пос.Крёкшино, ул.Парковая дом 16
|276
|НАО
|поселение Марушкинское, дер.Акиньшино, пансионат "Зорька" дом 1
|277
|НАО
|поселение Марушкинское, дер.Акиньшино, пансионат "Зорька" дом 2
|278
|НАО
|поселение Рязановское, деревня Мостовское, дом 2
|279
|НАО
|поселение Рязановское, посёлок Фабрики имени 1 Мая, дом 39
|280
|НАО
|поселение Сосенское, улица Адмирала Корнилова, д.14 корпус 1
|281
|НАО
|Гаражный пер. (пос.ДСК Мичуринец,п.Внуковское, д.8
|282
|НАО
|Лермонтова ул. (пос.ДСК "Мичуринец", п.Внуков, д.11
|283
|НАО
|поселение Филимонковское, посёлок Филимонки, дом 2
|284
|НАО
|поселение Мосрентген, улица Адмирала Корнилова, д.14 корпус 2
|285
|НАО
|поселение Внуковское, ул.(пос.станции Внуково,п.Вну, д.31
|286
|НАО
|поселение Внуковское, ул.(пос.станции Внуково,п.Вну, д.25
|287
|НАО
|поселение Внуковское, посёлок ДСК "Мичуринец", улица Горького, дом 2
|288
|НАО
|город Щербинка, Железнодорожная улица, дом 37
|289
|НАО
|город Щербинка, Театральная улица, дом 9
|290
|ТАО
|поселение Щаповское, деревня Батыбино, дом 7
|291
|ТАО
|поселение Щаповское, деревня Кузенево, дом 11
|292
|ТАО
|поселение Щаповское, посёлок Курилово ул. Школьная д.1