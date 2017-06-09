В программу реновации войдут 292 дома

Евгений Разумный / Ведомости

Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации опубликовал список из 292 домов (см. таблицу), которые войдут в программу по итогам голосования на общем собрании собственников. На сайте штаба говорится, что протоколы собраний уже проверила Мосжилинспекция. Больше всего желающих оказалось в Северо-Западном административном округе. За снос там проголосовало 52 дома. В Центральном округе жильцы девяти домов просят включить их в программу реновации.

Для сторонников программы собрать общее собрание не составило большого труда, заявил «Ведомостям» чиновник московской мэрии. По его словам, эти дома будут включены в программу реновации.

Днем ранее штаб опубликовал на сайте список из 159 домов, которые проголосовали за выход из программы на портале «Активный гражданин» и в центре «Мои документы». Еще 22 дома проголосовали за выход из программы на общем собрании собственников.