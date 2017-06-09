Жилая недвижимость

В программу реновации войдут 292 дома

Жильцы этих домов проголосовали за снос на общем собрании собственников

Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации опубликовал список из 292 домов (см. таблицу), которые войдут в программу по итогам голосования на общем собрании собственников. На сайте штаба говорится, что протоколы собраний уже проверила Мосжилинспекция. Больше всего желающих оказалось в Северо-Западном административном округе. За снос там проголосовало 52 дома. В Центральном округе жильцы девяти домов просят включить их в программу реновации.

Для сторонников программы собрать общее собрание не составило большого труда, заявил «Ведомостям» чиновник московской мэрии. По его словам, эти дома будут включены в программу реновации.

Днем ранее штаб опубликовал на сайте список из 159 домов, которые проголосовали за выход из программы на портале «Активный гражданин» и в центре «Мои документы». Еще 22 дома проголосовали за выход из программы на общем собрании собственников.

Дома, которые включат в програму реновации

Округ Адрес
1 ЦАО улица Пресненский Вал, дом 38, строение 4
2 ЦАО 3-й Самотёчный переулок, дом 10
3 ЦАО Большая Почтовая улица, дом 18/20, корпус 15
4 ЦАО улица Плющиха, дом 55, строение 1
5 ЦАО Панфиловский переулок, дом 1/16, строение 2
6 ЦАО Кожевническая улица, дом 17/14, строение 2
7 ЦАО Вадковский переулок, дом 4/6
8 ЦАО улица Сущёвский Вал, дом 60, корпус 1
9 ЦАО Стрельбищенский переулок, дом 18А
10 САО улица Сперанского, дом 6
11 САО Ленинградское шоссе, дом 41, корпус 1
12 САО Нарвская улица, дом 6, корпус 1
13 САО Старопетровский проезд, дом 12, корпус 3
14 САО Старопетровский проезд, дом 12, корпус 6
15 САО Автомоторная улица, дом 3, корпус 2
16 САО проезд Черепановых, дом 48
17 САО Петровско-Разумовский проезд, дом 8А
18 САО Волоколамское шоссе, дом 16Б, корпус 3
19 САО улица Панфилова, дом 8
20 САО Астрадамский проезд, дом 3
21 САО Дмитровское шоссе, дом 61, корпус 1
22 САО Локомотивный проезд, дом 13
23 САО Локомотивный проезд, дом 15
24 САО улица Всеволода Вишневского, дом 9, корпус 2
25 САО Икшинская улица, дом 6
26 САО Большая Академическая улица, дом 23
27 САО Большая Академическая улица, дом 6, корпус 2
28 САО улица Приорова, дом 22
29 САО Часовая улица, дом 6, корпус 1
30 САО Ангарская улица, дом 2, корпус 1
31 САО Ангарская улица, дом 43
32 САО Базовская улица, дом 22А
33 САО Вокзальный переулок, дом 5
34 САО Дмитровское шоссе, дом 54, корпус 2
35 САО улица Адмирала Макарова, дом 19, корпус 2
36 САО улица Генерала Рычагова, дом 14
37 САО улица Костякова, дом 11
38 САО Хорошёвское шоссе, дом 23, корпус 1
39 САО Ленинградское шоссе, дом 41, корпус 2
40 САО Коровинское шоссе, дом 24, корпус 2
41 САО 3-й Михалковский переулок, дом 17
42 САО Базовская улица, дом 24Г
43 САО Конаковский проезд, дом 13А
44 САО Коровинское шоссе, дом 20, корпус 2
45 САО Ленинградское шоссе, дом 248
46 САО проезд Черепановых, дом 50
47 САО улица Константина Симонова, дом 5, корпус 3
48 САО Базовская улица, дом 24В
49 САО Ленинградское шоссе, дом 238
50 САО Ленинградское шоссе, дом 96, корпус 3
51 СВАО улица Коминтерна, дом 3, корпус 1
52 СВАО Огородный проезд, дом 21А, корпус А
53 СВАО Огородный проезд, дом 21А, корпус Б
54 СВАО Изумрудная улица, дом 40
55 СВАО Шереметьевская улица, дом 1, корпус 1
56 СВАО улица Бочкова, дом 7
57 СВАО Будайская улица, дом 9
58 СВАО Будайский проезд, дом 7, корпус 2
59 СВАО Сельскохозяйственная улица, дом 13, корпус 1
60 СВАО Будайский проезд, дом 1
61 СВАО Новоалексеевская улица, дом 18, корпус 2
62 СВАО Радужная улица, дом 9, корпус 1
63 СВАО улица Коминтерна, дом 6
64 СВАО 4-я улица Марьиной Рощи, дом 8А
65 СВАО Минаевский переулок, дом 3
66 СВАО 1-я Останкинская улица, дом 14/7
67 СВАО Ростокинская улица, дом 6
68 СВАО проезд Нансена, дом 12, корпус 3
69 СВАО улица Коминтерна, дом 3, корпус 2
70 СВАО улица Коминтерна, дом 5
71 СВАО улица Добролюбова, дом 25
72 СВАО Абрамцевская улица, дом 4, корпус 1
73 СВАО Илимская улица, дом 5Б
74 СВАО 2-я Новоостанкинская улица, дом 23
75 ВАО улица 9 Мая, дом 24А
76 ВАО Амурская улица, дом 52
77 ВАО Щёлковское шоссе, дом 57, корпус 2
78 ВАО 5-я Парковая улица, дом 32
79 ВАО 5-я Парковая улица, дом 34
80 ВАО Измайловский бульвар, дом 14/36
81 ВАО Никитинская улица, дом 19, корпус 2
82 ВАО Никитинская улица, дом 19, корпус 3
83 ВАО Открытое шоссе, дом 21, корпус 14
84 ВАО улица Николая Химушина, дом 19, корпус 1
85 ВАО улица Николая Химушина, дом 19, корпус 2
86 ВАО улица Николая Химушина, дом 9, корпус 1
87 ВАО Мартеновская улица, дом 19
88 ВАО улица Плеханова, дом 26, корпус 2
89 ВАО проспект Будённого, дом 17
90 ВАО 10-я улица Соколиной Горы, дом 26А
91 ВАО 16-я Парковая улица, дом 25, корпус 2
92 ВАО Первомайская улица, дом 128/9
93 ВАО Первомайская улица, дом 128А
94 ВАО посёлок Акулово, дом 14
95 ВАО улица 9 Мая, дом 22А
96 ВАО улица 9 Мая, дом 24
97 ВАО улица 9 Мая, дом 7А
98 ВАО Большая Черкизовская улица, дом 5, корпус 5
99 ВАО Малая Семёновская улица, дом 15/17, корпус 5
100 ВАО Халтуринская улица, дом 7А, корпус 5
101 ВАО улица Девятая Рота, дом 14
102 ВАО Щёлковское шоссе, дом 58, корпус 2
103 ВАО Бойцовая улица, дом 10, корпус 1
104 ВАО 16-я Парковая улица, дом 29, корпус 1
105 ВАО Измайловский бульвар, дом 72
106 ВАО Зелёный проспект, дом 67, корпус 2
107 ВАО Свободный проспект, дом 6, корпус 1
108 ВАО 1-я Владимирская улица, дом 7
109 ВАО 3-я Владимирская улица, дом 3, корпус 2
110 ВАО улица Плющева, дом 9, корпус 1
111 ВАО Мажоров переулок, дом 8
112 ВАО 3-я Рыбинская улица, дом 12
113 ВАО 3-я Рыбинская улица, дом 19
114 ВАО 3-я Рыбинская улица, дом 28
115 ЮВАО Рязанский проспект, дом 91, корпус 4
116 ЮВАО улица Вострухина, дом 6, корпус 1
117 ЮВАО улица Юных Ленинцев, дом 79, корпус 4
118 ЮВАО Ставропольская улица, дом 14
119 ЮВАО улица Рогожский Посёлок, дом 1
120 ЮВАО улица Трофимова, дом 23, корпус 3
121 ЮВАО Волгоградский проспект, дом 131, корпус 2
122 ЮВАО Зеленодольская улица, дом 17, корпус 5
123 ЮВАО Новохохловская улица, дом 5Б
124 ЮВАО 11-я улица Текстильщиков, дом 2
125 ЮВАО 8-я улица Текстильщиков, дом 16, корпус 2
126 ЮВАО 8-я улица Текстильщиков, дом 19
127 ЮВАО Басовская улица, дом 8
128 ЮВАО Чистопольская улица, дом 5, корпус 2
129 ЮВАО Рязанский проспект, дом 91, корпус 2
130 ЮВАО Рязанский проспект, дом 91, корпус 3
131 ЮВАО улица Вострухина, дом 6, корпус 2
132 ЮВАО Бронницкая улица, дом 6А
133 ЮВАО Орехово-Зуевский проезд, дом 26
134 ЮВАО Орехово-Зуевский проезд, дом 28
135 ЮВАО Сорокин переулок, дом 9
136 ЮВАО 1-й Саратовский проезд, дом 9, корпус 1
137 ЮВАО улица Малышева, дом 6
138 ЮВАО Самаркандский бульвар, дом 24, корпус 1
139 ЮВАО Окская улица, дом 12, корпус 1
140 ЮВАО Мининский переулок, дом 4/6
141 ЮВАО Люблинская улица, дом 54, строение 2
142 ЮВАО Луховицкая улица, дом 4
143 ЮВАО улица Михайлова, дом 5
144 ЮВАО 1-й Грайвороновский проезд, дом 6
145 ЮВАО 7-я улица Текстильщиков, дом 3/1
146 ЮВАО улица Артюхиной, дом 9
147 ЮВАО 6-я Кожуховская улица, дом 25, корпус 2
148 ЮВАО 7-я Кожуховская улица, дом 8, корпус 2
149 ЮВАО Люблинская улица, дом 111, строение 2
150 ЮАО улица Симоновский Вал, дом 24, корпус 2
151 ЮАО Судостроительная улица, дом 27, корпус 1
152 ЮАО Харьковский проезд, дом 1В, корпус 4
153 ЮАО Варшавское шоссе, дом 25
154 ЮАО Каширское шоссе, дом 11, корпус 4
155 ЮАО Каширское шоссе, дом 2, корпус 2
156 ЮАО Каширское шоссе, дом 9, корпус 2
157 ЮАО Артековская улица, дом 7, корпус 1
158 ЮАО Артековская улица, дом 7, корпус 2
159 ЮАО Харьковский проезд, дом 1В, корпус 1
160 ЮАО Каширское шоссе, дом 11, корпус 2
161 ЮАО Каширское шоссе, дом 13, корпус 2
162 ЮАО Каширское шоссе, дом 13, корпус 3
163 ЮАО Каширское шоссе, дом 9, корпус 3
164 ЮАО Каширское шоссе, дом 9, корпус 4
165 ЮЗАО Большая Черёмушкинская улица, дом 42, корпус 2
166 ЮЗАО Новочерёмушкинская улица, дом 3А, корпус 2
167 ЮЗАО проспект 60-летия Октября, дом 31/18, корпус 2
168 ЮЗАО улица Ферсмана, дом 7
169 ЮЗАО улица Шверника, дом 14/1, корпус 1
170 ЮЗАО улица Цюрупы, дом 12, корпус 1
171 ЮЗАО улица Цюрупы, дом 12, корпус 2
172 ЮЗАО улица Цюрупы, дом 12, корпус 3
173 ЮЗАО улица Цюрупы, дом 12, корпус 4
174 ЮЗАО улица Кржижановского, дом 18, корпус 2
175 ЮЗАО Большая Черёмушкинская улица, дом 6, корпус 1
176 ЮЗАО улица Панфёрова, дом 5, корпус 1
177 ЮЗАО улица Панфёрова, дом 9
178 ЮЗАО улица Академика Арцимовича, дом 5, корпус 3
179 ЮЗАО Нагорная улица, дом 13, корпус 4
180 ЮЗАО улица Дмитрия Ульянова, дом 18, корпус 1
181 ЮЗАО улица Дмитрия Ульянова, дом 9/11, корпус 2
182 ЮЗАО Нагорная улица, дом 42, корпус 1
183 ЮЗАО Типографская улица, дом 6
184 ЗАО 2-я Рейсовая улица, дом 12
185 ЗАО 2-я Рейсовая улица, дом 14
186 ЗАО Молодогвардейская улица, дом 33, корпус 1
187 ЗАО Оршанская улица, дом 8, корпус 1
188 ЗАО Партизанская улица, дом 9, корпус 1
189 ЗАО улица Красных Зорь, дом 31
190 ЗАО улица Маршала Неделина, дом 30, корпус 3
191 ЗАО проспект Вернадского, дом 77
192 ЗАО Наро-Фоминская улица, дом 15
193 ЗАО Новозаводская улица, дом 15, корпус 1
194 ЗАО Новозаводская улица, дом 17, корпус 1
195 ЗАО улица Матросова, дом 21
196 ЗАО улица Матросова, дом 23
197 ЗАО улица Матросова, дом 25
198 ЗАО улица Матросова, дом 27
199 ЗАО улица Матросова, дом 29
200 ЗАО Молодогвардейская улица, дом 11, корпус 1
201 ЗАО улица Петра Алексеева, дом 5 А
202 ЗАО улица Екатерины Будановой, дом 3
203 СЗАО улица Свободы, дом 7А
204 СЗАО 3-я Хорошёвская улица, дом 7
205 СЗАО Новохорошёвский проезд, дом 22, корпус 1
206 СЗАО Новохорошёвский проезд, дом 22, корпус 2
207 СЗАО проспект Маршала Жукова, дом 17, корпус 3
208 СЗАО проспект Маршала Жукова, дом 8, корпус 3
209 СЗАО улица Демьяна Бедного, дом 20, корпус 1
210 СЗАО улица Демьяна Бедного, дом 20, корпус 4
211 СЗАО улица Демьяна Бедного, дом 6
212 СЗАО 1-й Волоколамский проезд, дом 7, корпус 3
213 СЗАО 1-й Волоколамский проезд, дом 7, корпус 4
214 СЗАО Большой Волоколамский проезд, дом 12
215 СЗАО Живописная улица, дом 30, корпус 2
216 СЗАО Живописная улица, дом 30, корпус 4
217 СЗАО Живописная улица, дом 34, корпус 1
218 СЗАО Живописная улица, дом 34, корпус 2
219 СЗАО улица Академика Бочвара, дом 13
220 СЗАО улица Академика Бочвара, дом 9
221 СЗАО улица Берзарина, дом 14
222 СЗАО улица Берзарина, дом 6, корпус 1
223 СЗАО улица Ирины Левченко, дом 3
224 СЗАО улица Ирины Левченко, дом 7
225 СЗАО улица Маршала Конева, дом 3
226 СЗАО улица Маршала Малиновского, дом 1
227 СЗАО улица Маршала Новикова, дом 21
228 СЗАО улица Маршала Новикова, дом 6, корпус 2
229 СЗАО улица Маршала Новикова, дом 8, корпус 2
230 СЗАО улица Маршала Новикова, дом 8, корпус 3
231 СЗАО улица Маршала Рыбалко, дом 4-В
232 СЗАО улица Народного Ополчения, дом 42, корпус 2
233 СЗАО улица Рогова, дом 9
234 СЗАО Аэродромная улица, дом 15
235 СЗАО бульвар Яна Райниса, дом 15
236 СЗАО бульвар Яна Райниса, дом 17, корпус 1
237 СЗАО Лодочная улица, дом 13, строение 1
238 СЗАО Лодочная улица, дом 15, строение 1
239 СЗАО улица Героев Панфиловцев, дом 16, корпус 2
240 СЗАО улица Героев Панфиловцев, дом 31
241 СЗАО Новохорошёвский проезд, дом 22, корпус 3
242 СЗАО проспект Маршала Жукова, дом 12, корпус 1
243 СЗАО проспект Маршала Жукова, дом 16, корпус 2
244 СЗАО проспект Маршала Жукова, дом 16, корпус 4
245 СЗАО проспект Маршала Жукова, дом 16, корпус 6
246 СЗАО проспект Маршала Жукова, дом 8, корпус 1
247 СЗАО улица Демьяна Бедного, дом 20, корпус 3
248 СЗАО улица Паршина, дом 35, корпус 2
249 СЗАО улица Героев Панфиловцев, дом 14, корпус 2
250 СЗАО проспект Маршала Жукова, дом 16, корпус 7
251 СЗАО Подмосковная улица, дом 4
252 СЗАО проспект Маршала Жукова, дом 16, корпус 5
253 СЗАО улица Демьяна Бедного, дом 20, корпус 2
254 СЗАО улица Демьяна Бедного, дом 22, корпус 3
255 ЗелАО город Зеленоград, улица Панфилова, дом 15А
256 ТАО поселение Киевский, посёлок Станции Мачихино, дом 1
257 ТАО поселение Киевский, рабочий посёлок Киевский, Бекасовская улица, дом 1А
258 ТАО поселение Киевский, рабочий посёлок Киевский, Бекасовская улица, дом 1Б
259 ТАО поселение Краснопахорское, село Красная Пахра, дом 1
260 ТАО поселение Краснопахорское, село Красная Пахра, Заводская улица, дом 13А
261 ТАО город Троицк, Спортивная улица, дом 1
262 ТАО поселение Щаповское, посёлок Курилово, Центральная улица, дом 2
263 ТАО поселение Первомайское, посёлок Птичное, Центральная улица, дом 72
264 ТАО Рабочая ул. (пос.Первомайское, п.Первомайское, д.6
265 НАО поселение "Мосрентген", посёлок Завода Мосрентген, дом 18
266 НАО поселение "Мосрентген", посёлок Завода Мосрентген, дом 19
267 НАО поселение "Мосрентген", посёлок Завода Мосрентген, дом 5
268 НАО поселение Марушкинское, пос.Красные горки дом 3
269 НАО поселение Марушкинское, пос.Красные горки дом 5
270 НАО поселение Марушкинское, пос.Крёкшино дом 20
271 НАО поселение Марушкинское, пос.Крёкшино, ул.1-я Железнодорожная дом
272 НАО поселение Марушкинское, пос.Крёкшино, ул.1-я Железнодорожная дом 8
273 НАО поселение Марушкинское, пос.Крёкшино, ул.2-я Заводская дом 149
274 НАО поселение Марушкинское, пос.Крёкшино, ул.Липовая аллея дом 13
275 НАО поселение Марушкинское, пос.Крёкшино, ул.Парковая дом 16
276 НАО поселение Марушкинское, дер.Акиньшино, пансионат "Зорька" дом 1
277 НАО поселение Марушкинское, дер.Акиньшино, пансионат "Зорька" дом 2
278 НАО поселение Рязановское, деревня Мостовское, дом 2
279 НАО поселение Рязановское, посёлок Фабрики имени 1 Мая, дом 39
280 НАО поселение Сосенское, улица Адмирала Корнилова, д.14 корпус 1
281 НАО Гаражный пер. (пос.ДСК Мичуринец,п.Внуковское, д.8
282 НАО Лермонтова ул. (пос.ДСК "Мичуринец", п.Внуков, д.11
283 НАО поселение Филимонковское, посёлок Филимонки, дом 2
284 НАО поселение Мосрентген, улица Адмирала Корнилова, д.14 корпус 2
285 НАО поселение Внуковское, ул.(пос.станции Внуково,п.Вну, д.31
286 НАО поселение Внуковское, ул.(пос.станции Внуково,п.Вну, д.25
287 НАО поселение Внуковское, посёлок ДСК "Мичуринец", улица Горького, дом 2
288 НАО город Щербинка, Железнодорожная улица, дом 37
289 НАО город Щербинка, Театральная улица, дом 9
290 ТАО поселение Щаповское, деревня Батыбино, дом 7
291 ТАО поселение Щаповское, деревня Кузенево, дом 11
292 ТАО поселение Щаповское, посёлок Курилово ул. Школьная д.1
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Данные: Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации, 9 июня
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