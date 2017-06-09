Реновацию ограничит президент

С самого утра у Госдумы проходили протесты граждан против принятия законопроекта Марат Абулхатин / ТАСС

Госдума сегодня приняла законопроект о реновации во втором чтении абсолютным большинством голосов: «за» проголосовали 406 депутатов, «против» - двое при двоих воздержавшихся. Третье чтение состоится уже на следующей неделе - 14 июня, за день до прямой линии президента России Владимира Путина.

Законопроект о реновации был внесен 10 марта московскими депутатами всех фракций и вызвал протесты общественности и жителей сносимых пятиэтажек.

6 июня депутаты провели большие парламентские слушания с участием жителей, по их итогам было решено создать рабочую группу депутатов и самых «недовольных» законопроектом жильцов. Она продолжит свою работу вне зависимости от принятия закона для контроля правоприменительной практики.

Последние поправки

Важное решение, принятое по итогам слушаний, – включать дома в очередь на реновацию по степени их износа. Поправку об этом поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин: «Будет понятно, почему один дом разбирают уже в этом году и людей переселяют, а другой будут разбирать через 10-12-15 лет».

В пятницу, 9 июня, депутаты объявили о том, что внесут еще одну поправку «с голоса». Вице-спикер Петр Толстой («Единая Россия») рассказал, что включение домов в программу будет ограничено датой подписания закона президентом. Владимир Путин говорил, что не будет подписывать законопроект, если тот не защищает права граждан.

«Мы хотим успокоить наших избирателей, и в связи с этим сегодня на рассмотрение палаты будет внесена поправка, которая ограничит список домов, подлежащих реновации по желанию их жителей, списком, который на сегодняшний день предложила мэрия города Москвы», – объяснил Толстой. После подписания законопроекта в программу реновации смогут войти только те дома, жители которых большинством голосов проголосуют «за», заверил депутат. Никаких новых домов фигурировать в нем не будет, отметил он. Окончательный перечень домов сформируют до подписания закона.

В четверг вице-спикер Госдумы Александр Жуков рассказал журналистам о других поправках, которые в пятницу внесут дополнительно с голоса. Это поправка о расселении коммуналок - граждане, живущие в коммуналках, должны получить отдельные квартиры. Владельцы нежилых помещений должны будут получить равноценную и предварительную компенсацию за свои помещения, а предлагаемое взамен нежилое помещение должно быть в том же районе.

Отклоненный капремонт

В четверг на Совете Думы обсуждалась еще одна важная поправка председателя комитета по ЖКХ Галины Хованской. Депутат предложила освободить жителей новых домов на пять лет после переселения от уплаты взносов на капремонт. Но в пятницу она оказалась в таблице отклоненных. Ярослав Нилов (ЛДПР) выразил недоумение, почему вчера позиция руководства Госдумы на ее счет была другой. Председатель профильного комитета Евгений Москвичев прокомментировал, что это решение должно приниматься отдельно субъектами.

В отклоненных оказалась и другая поправка Хованской - о том, что в стоимость предлагаемого жилья должна входить компенсация за несделанный капремонт. «Это основано на решении Верховного суда, и, если жители пойдут в суд, они выиграют его», - объяснила Хованская. Москвичев на это ответил, что эту поправку следует вносить в Жилищный кодекс, но встает вопрос о ее распространении на всю страну и денег у субъектов может не хватить.

Во время второго чтения депутаты рассмотрели 138 поправок, 127 были приняты, 11 отправлены на отклонение. С помощью самих депутатов и правительства были отрегулированы многие резонансные положения. С самого утра у Госдумы проходили протесты граждан против принятия законопроекта, а накануне Совет по правам человека направил в Госдуму экспертное заключение, призвав отложить принятие как минимум на полгода.

Голосование по включению в программу реновации завершится 15 июня. На слушаниях мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что жители около 100 домов проголосовали против включения их дома, но более 4000 домов в основном проголосовали «за».