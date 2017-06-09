Право на хромированный полотенцесушитель

Полотенцесушитель — вещь недели Буклет «Стандарт строительства и отделки для жилых домов по программе реновации»

Накануне начала голосования по сносу пятиэтажек мэрия пошла на уступки недовольным и пообещала переселять их не абы куда, а в дома в границах района. После начала голосования мэрия снова пошла на уступки сокращающемуся полку недовольных и пообещала переселять их не абы в какие дома, а в дома с ремонтом комфорт-класса. За несколько дней до окончания голосования мэрия решила окончательно добить жалкие проценты все еще недовольных и выкатила тяжелую артиллерию: пообещала переселить недовольных в квартиры не просто с ремонтом комфорт-класса, а прямо-таки с «хромированным полотенцесушителем», «износостойким линолеумом» и «обоями светлых тонов».

Сведенные мэрией в брошюру с образцами ремонта, все эти достижения строительной и сантехнической мысли образца 1990-х гг. должны были окончательно убедить скептиков в безграничной щедрости московских властей, а заодно минимизировать претензии к закону и протесты против сноса. В самом деле, уместны ли придирки к каким-то статьям закона, когда он же гарантирует вам хромированный полотенцесушитель? Стоит ли жаловаться на ограничение прав, если обещан застекленный балкон? Разумно ли ходить на митинги, если можно ходить по износостойкому линолеуму? А санузел в плитке пастельных тонов? А плинтус ПВХ с кабель-каналом? А не заелись ли вы, если вам все это не нравится и кажется издевательством над вашим пониманием прекрасного?

Ну и что, что раковина на кухне и плита ниже уровня фартука из плитки? Ну и что, что ванна стальная и будет греметь? Что с того, что трубы отопления утоплены в стяжку и протечки грозят вашим соседям снизу ремонтом потолка, а вам – вскрытием полов? Да, тут линолеум, а у вас паркет, тут двери из ламинированного картона, а у вас из массива дерева, тут хлипкий глухой стеклопакет, а у вас трехкамерный с сетками для кошки – так это все издержки демонстративного потребления, высокомерие и гордыня, грех и бездуховность.

Ведь живут же где-то рядом соседи с теми же обоями, с какими вашу пятиэтажку сдали в 1957 г., живут без хромированного полотенцесушителя и прочих капиталистических излишеств. Для них снос дома – это новейший способ восстановления социальной справедливости, путь в новый мир, где каждый имеет право на хромированный полотенцесушитель. Для них протест против сноса дома – это покушение на светлое будущее, которое у вас уже наступило, а им даже не маячило, пока власть не пообещала им полотенцесушитель, санузел в плитке и плинтус ПВХ, и они вам это будущее не отдадут.