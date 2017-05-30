Самая дорогая хрущевка в Москве продается на Фрунзенской за 45 млн рублей

Самая дорогая хрущевка в Москве в районе Хамовники в центре Москвы продается за 45 млн руб., говорится в сообщении агентства недвижимости «Бест-новострой».

Это трехкомнатная квартира на улице Ефремова около метро «Фрунзенская» на третьем этаже пятиэтажного блочного дома 1960 г. постройки, без лифта. Общая площадь квартиры – 98 кв. м.

Чаще всего высокая цена объясняется отличным местоположением в престижных районах Москвы, говорят эксперты «Бест-новостроя». Однако иногда собственники пытаются завысить цену за счет перспективы открытия метро рядом с домом. Так, например, поступили владельцы двухкомнатной квартиры в хрущевской пятиэтажке на Шелепихинской набережной – квартира на первом этаже площадью 68 кв. м предлагается за 21 млн руб. Собственники подчеркивают, что в перспективе недалеко от дома откроется метро «Шелепиха».

Что касается однокомнатных квартир в хрущевках, то один из самых дорогих вариантов такого жилья предлагается в Большом Левшинском переулке – ближайшее метро «Кропоткинская» или «Смоленская». Площадь квартиры – 44 кв. м, а цена – 13,9 млн руб.

Отметим, что все перечисленные варианты предлагаются по цене жилья в элитных новостройках и новостройках бизнес-класса, которое можно приобрести в том же или соседнем районе. Так, по данным системы BNMap.PRO, с бюджетом в 14 млн руб. можно купить «однушку» в 40–48 кв. м в ЖК «Дом Серебряный бор» (проект премиум-класса). За 21 млн руб. предлагаются двухкомнатные квартиры в ЖК бизнес-класса «Прайм тайм» возле метро «Аэропорт» (от 64,5 до 79,2 кв. м), а также «двушки» в ЖК «Фили град» (от 67,6 до 92,8 кв. м). Трехкомнатную квартиру за 45 млн руб. можно купить в клубном проекте «Садовые кварталы» в районе Хамовники (площадь «трешек» здесь начинается от 100 кв. м), а также в ЖК «Воробьев дом» (от 87,6 кв. м) или I’M (от 90,9 кв. м).