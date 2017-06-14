В списке домов, стопроцентно согласных со сносом, не оказалось пятиэтажек
За день до окончания голосования «Ведомости» изучили данные мэрии
15 домов на 100% проголосовали за снос по программе реновации на сайте «Активный гражданин» и в МФЦ (от 100% проголосовавших собственников), следует из данных, опубликованных на сайте программы реновации на mos.ru на 19.00 мск 14 июня. При этом среди них не оказалось ни одной пятиэтажки. В основном это малоэтажные дома, где мало квартир и у жителей консолидированное мнение, объясняет представитель мэрии. На фото трехэтажный дом по адресу Варшавское шоссе, д. 31. Здание построено в 1927 г. по индивидуальному проекту
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Трехэтажный дом по адресу Золоторожский проезд, д. 2, корп. 1, построен в 1955 г. по индивидуальному проекту
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Двухэтажный дом по адресу Оренбургская улица, дом 8, корпус 2
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В Ново-Переделкине снесут четыре одноэтажных дома по адресу 7-я улица Лазенки (2, 4, 8 и 10). Они построены в 1950-е гг.
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Трехэтажный дом 1939 года постройки по адресу Верейская улица, д. 19
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Двухэтажный дом, расположенный во 2-м Дорогобужском переулке, 6, построен в 1958 г.
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Еще один двухэтажный дом с двумя подъездами по адресу 2-й Дорогобужский переулок, дом 9. Год постройки - 1961
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Трехэтажный дом по адресу 3-й Павелецкий проезд, д. 2, 1953 года постройки
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Двухэтажный дом по адресу Профсоюзная улица, д. 123а, строение 5, 1929 года постройки
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Двухэтажный дом по адресу поселок Загорье, д. 6, 1960 года постройки
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Двухэтажный дом по адресу Большая Косинская улица, д. 20, корп. 2, 1940 года постройки
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