Жилая недвижимость

В списке домов, стопроцентно согласных со сносом, не оказалось пятиэтажек

За день до окончания голосования «Ведомости» изучили данные мэрии
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