Семь домов оказались «молчунами» в программе реновации
Некоторые из этих домов расселены, у некоторых нет собственников, объяснили в мэрии
Семь домов не стали голосовать по программе реновации на интернет-ресурсе «Активный гражданин» или в МФЦ, следует из данных, опубликованных на сайте программы реновации mos.ru на 19.00 мск 14 июня. Часть домов - аварийные, из них люди уже расселены, соответственно, не принимают участия в голосовании, объясняет представитель мэрии. Еще несколько домов имеют юридический статус «безхозные». Чтобы по ним провести голосования, прежде всего суд должен признать за городом право собственности на них. Данный процесс начат. Остальные дома настоящие дома-«молчуны». С ними ведет работу Общественный штаб, члены которого выезжают и рассказывают на местах о том, как можно проголосовать, говорит собеседник «Ведомостей»
На фото трехэтажный дом по Жукову проезду, 21 (Замоскворечье), построенный в 1911 г. Он попал в список домов общественного движения «Архнадзор», не являющихся хрущевками. «Объединяет эти типы домов принадлежность к авторской архитектуре, но никак не к «индустриальному» домостроению, их снос нанесет непоправимый урон историко-архитектурной среде Москвы», – комментировали представители движения. В списке «Архнадзора» восемь домов, построенных до 1917 г.
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Пятиэтажный дом по Лодочной улице, 11, стр. 1, в Южном Тушино был построен в 1933 г. для рабочих завода ТМЗ. В 1996 г. было проведено обследование квартала, которое показало, что шесть домов на этой улице – ветхие и подлежат сносу. В 1999 г. мэрия приняла постановление о комплексной реконструкции микрорайона, в итоге к 2001 г. снесли три ветхих дома из шести, их жильцов переселили в 17-этажные новостройки; жители домов 11 (стр.1), 13 (стр.1) и 15 (стр.1) до сих пор ждут переселения
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Кирпичный пятиэтажный дом по Каширскому шоссе, 11, к. 3, был построен в 1953 г. В доме всего два подъезда, в своем квартале он оказался единственным, вошедшим в перечень для голосования.
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Пятиэтажка по адресу Беломорская улица, дом 10, корпус 4, была построена в 1962 г. Соседние дома серии К7 под номером 9 и 10 попали в список первой волны сноса по программе расселения районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения. Серия проекта дома номер 10: 1-51-2/1022Б
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Два дома в поселке Новобратцевский по Фабричной улице (район Митино) не участвовали в голосовании, следует из информации по голосованию на mos.ru. Двухэтажное здание площадью всего 757 кв. м на Фабричной улице, 4, к. 1, в поселке было построено в 1929 г.
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Дом по соседству (Фабричная улица, 4, корп. 2) еще меньшей площади — 284 кв. м, построен в 1935 г. Оба здания расположены в промышленной зоне, ранее это был рабочий поселок тонкосуконной фабрики «Победа труда»
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Еще один двухэтажный дом из поселка фабрики «Победа труда» расположен по адресу Центральная улица, дом 12. В списке, опубликованном на странице Общественного штаба по контролю за программой, эти семь домов, которые не проголосовали, не значатся
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