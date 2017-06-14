Семь домов оказались «молчунами» в программе реновации

Некоторые из этих домов расселены, у некоторых нет собственников, объяснили в мэрии

Семь домов не стали голосовать по программе реновации на интернет-ресурсе «Активный гражданин» или в МФЦ, следует из данных, опубликованных на сайте программы реновации mos.ru на 19.00 мск 14 июня. Часть домов - аварийные, из них люди уже расселены, соответственно, не принимают участия в голосовании, объясняет представитель мэрии. Еще несколько домов имеют юридический статус «безхозные». Чтобы по ним провести голосования, прежде всего суд должен признать за городом право собственности на них. Данный процесс начат. Остальные дома настоящие дома-«молчуны». С ними ведет работу Общественный штаб, члены которого выезжают и рассказывают на местах о том, как можно проголосовать, говорит собеседник «Ведомостей»