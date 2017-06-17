Карта и полный список домов: итоги голосования об участии в реновации

В голосовании по программе реновации принимали участие жители 4546 домов, в которых расположено 338 500 квартир. Сегодня мэрия Москвы подвела итоги голосования. Всего проголосовала 241 000 квартир, или 71%. За включение своего дома в проект программы реновации высказались жители 4079 домов (или 90% от общего числа). 276 домов (6%) отказались от сноса. Есть дома, где мнения разделились: в 4% пятиэтажек (184 дома) «за» высказалось от 40 до 60% жителей. Не голосовали («дома-молчуны») семь домов. Эти дома не могут быть включены в программу реновации.

Жильцы проголосовали за снос Жильцы проголосовали против сноса

Источник: данные mos.ru на 15.00 мск 17 мая