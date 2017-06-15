Политические итоги нормотворческого этапа реновации
- Мария Железнова
- / Ведомости
Госдума приняла в среду в окончательном, третьем, чтении закон о программе реновации в Москве. Таким образом, нормотворческий этап программы в основном завершен и можно подвести его политические итоги – ведь программа была презентована как предвыборная и в дальнейшем работала на рост политизации в обществе.
Москвичи (в первую очередь 1,5 млн жителей пятиэтажек) получили важнейший тактический урок взаимодействия с властью: власть реагирует только на давление. Такой вывод может оказаться неожиданным для неполитизированной части общества, не имевшей до сих пор опыта не только протестной активности, но и гражданской солидарности. Способность к быстрой мобилизации в критических обстоятельствах – полезное новое знание москвичей о себе.
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