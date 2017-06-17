Мэрия Москвы: за снос пятиэтажек проголосовали 90% собственников и нанимателей

Жители 4079 домов проголосовали за включение своего дома в проект программы реновации Sergei Karpukhin / Reuters

В голосовании по программе реновации принимали участие жители 4546 домов (примерно 15% всех домов исторической Москвы), в которых расположено 338 500 квартир. Именно столько семей должны были принять важнейшее решение о судьбе своего дома. Итоговые показатели активности жителей значительно превысили ожидания, заметил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. Всего проголосовали 241 000 квартир, или 71%. По словам Ремчукова, это значительно больше, чем явка на любых выборах, которые проходили в Москве за последние десятилетия.

Из 4546 домов, участвовавших в голосовании, в 99% (4490 домов) проголосовали свыше 50% квартир. Фактически в этих домах состоялись легитимные общие собрания собственников и нанимателей. Проголосовали за включение своего дома в проект программы реновации (т. е. собрали более 2/3 голосов) жители 4079 домов (или 90% от общего числа домов).

Большинство домов проголосовали однородно. Более 50% домов (2282 пятиэтажки) набрали «за» свыше 90% голосов. Фактически в каждом втором доме голосование было близким к единогласному: на 4-5 подъездов нашлось всего 5-6 квартир «против». Еще более 25% домов набрали «за» от 80 до 90% голосов.

Жители 276 домов (6%) проголосовали за выход из программы, т. е. собрали более 1/3 голосов «против» от общего числа квартир, необходимые для отказа от участия в программе. Есть дома, где мнения разделились. В 4% пятиэтажек (184 дома) «за» высказалось от 40 до 60% жителей. Не голосовали («дома-молчуны») семь домов. Эти дома не могут быть включены в программу реновации.

В МФЦ проголосовали 57% участников голосования, 43% выбрали «Активного гражданина». В МФЦ было выявлено семь случаев ошибочного учета голосов. После чего система контроля была значительно ужесточена — введены две дополнительные проверки (в самом МФЦ и централизованная). Правом изменить мнение воспользовались 16 400 человек (5%). Жители домов, недовольные результатами голосования, могут поменять свое решение, проведя общее собрание собственников до 15 июля.

В списке домов, стопроцентно согласных со сносом, не оказалось пятиэтажек