Закон о реновации окончательно принят в Госдуме

За принятие закона проголосовали 399 депутатов, против - двое, один воздержался Евгений Разумный / Ведомости

Сегодня Госдума на заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон о реновации жилья в Москве, предусматривающей снос хрущевок и переселение их жителей в новые дома.

За принятие закона проголосовали 399 депутатов, против - двое, один воздержался.

В день официальной публикации закона будет закрыт список домов под снос. Точная дата опубликования закона станет известна после одобрения этого закона в Совете Федерации и подписания президентом.

«Мы приняли поправку, которой подводим черту под включением в программу жилых домов с датой вступления в силу настоящего закона, если он будет подписан президентом, на этот вопрос мы нашли ответ», - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит ТАСС. По его мнению, эта норма снимет «опасения многих москвичей о включении в программу ни с того ни с сего».

Госдума приняла законопроект во втором чтении в минувшую пятницу, 9 июня. Ко второму чтению в законопроект поступили 138 поправок от депутатов всех четырех фракций и правительства. Еще четыре поправки были приняты «с голоса». В таком виде законопроект и был принят в третьем чтении.

В соответствии с принятым законом под реновацию могут попасть только дома «первого периода индустриального домостроения» и аналогичные по конструкции, но не выше 9 этажей. К домам этого типа закон относит дома, проекты которых были разработаны с 1957 по 1968 г. и строились с использованием типовых изделий стен и перекрытий. Реновация не будет применяться к аварийным домам, они будут продолжать сноситься в соответствии с уже существующим законодательством.

Решение о включении дома в программу будут принимать жители дома - более 2/3 собственников и нанимателей. Собственники, отказавшиеся от переезда, будут принудительно выселены по суду. В текущем виде законопроект не предусматривает оспаривания в суде внесения дома в программу реновации его жителями, в отличие от города, прописавшего основания, по достижении которых он может через суд обязать жителей согласиться на предлагаемые условия замены жилья живущих по договору социального найма. Несогласные жители могут обжаловать нормативные акты о внесении их дома в программу реновации, но добиться успеха будет почти невозможно, комментировал «Ведомостям» партнер юридической фирмы Art de Lex адвокат Андрей Агешин.

Однако закон дает возможность жителям на любом этапе реализации программы реновации выйти из нее до того, как была предоставлена первая новая квартира. Для этого 1/3 собственников дома должна принять соответствующее решение на общем собрании.

Голоса жителей, которые не приняли участие в голосовании, будут распределены пропорционально между теми, кто за, и теми, кто против вступления в программу реновации. Такое правило не позволит использовать голоса «молчунов» для того, чтобы провести то или иное решение.

Комментируя принятие закона в третьем чтении, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе на месяц - до 15 июля - продлен срок проведения общих собраний о включении домов в программу реновации. По его словам, это даст возможность жильцам неопределившихся домов еще раз все обдумать и принять окончательное решение. Голосование в «Активном гражданине» и МФЦ завершается 15 июля, отметил он «В контакте».

В мэрии ТАСС сообщили, что по 4546 домам, предварительно включенным в список реновации, количество проголосовавших приблизилось к 70%. Собеседник агентства добавил, что такой явки в городе не было ни на одних выборах и что посрамлены скептики, которые говорили, что будет много молчунов. Если дом был в плохом техническом состоянии, за его снос голосовали 80-90% жильцов, если нет - необходимых для сноса 2/3 голосов не набиралось, рассказал представитель мэрии. В результате из 4546 в программу реновации не попадут 450-470, или около 10%, домов. В 33 домах прошли собрания собственников и нанимателей жилья, где были приняты решения против включения в программу реновации, при этом часть протоколов оказалась сфальсифицирована, заявил представитель мэрии. При этом администрация получила 500 протоколов собраний жильцов домов с заявкой о дополнительном включении в программу.

Среди ключевых изменений также возможность при переезде получить равнозначное жилье, либо равноценную квартиру, либо деньги. При этом люди должны переселяться только в рамках своего района - исключение будут составлять Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО), где люди могут переселяться не только в рамках района, но в рамках округа.

Одна из поправок также гарантирует обитателям коммуналок отдельное жилье. Определяется также порядок включения домов в программу в соответствии с уровнем их износа и технического состояния. Еще одна поправка гарантирует владельцам предварительную компенсацию за нежилые помещения, изымаемые при сносе домов.

В начале мая столичные власти опубликовали список из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении в программу реновации жилья. Голосование завершится завтра, 15 июня.

Законопроект о сносе пятиэтажек вызвал недовольство у многих жителей этих домов. Сегодня у здания Госдумы собрались около 100 противников реновации. Полиция задержала лидера московского отделения партии «Яблока» Сергея Митрохина и еще 10 человек. Ранее стихийные акции протеста у парламента проходили в день второго чтения по законопроекту и в день общественных слушаний. Первый митинг против реновации, прошедший 14 мая на проспекте Сахарова, собрал, по разным оценкам, до 20 000 человек.

Стихийная акция против реновации у Госдумы